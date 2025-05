Kňažko si zvyká na veľké klzisko: Ani som nevedel, kde je bránka

Štokholm 11. mája (TASR) - Samuel Kňažko oslávil svoj prvý zápas na 88. majstrovstvách sveta bodom a víťazstvom. Slovenský hokejista prihral na druhý gól svojho tímu Pavlovi Regendovi a aj vďaka tomu si Slováci pripísali prvé tri body na turnaji po triumfe 3:1 nad Slovinskom.



Kňažko sa k tímu pridal v sobotu po konci sezóny v AHL a po prílete na sever Európy uviedol, že rozhodnutie či bude hrať, nechá na tréneroch. Tí ho napokon do zápasu nominovali. „Prvú tretinu som sa cítil dobre, ale prvé dve striedania som sa trochu hľadal. Musel som si zvyknúť na to veľké klzisko. Je ohromné a niekedy som nevedel, kde je brána. Ale v druhej tretine som mal zopár dlhších striedaní a dosť som to cítil na nohách. Ale v tretej tretine som ich už znova ´našiel´ a bolo to super,“ povedal Kňažko.



Slováci mali hru od začiatku v rukách, nad Slovincami dominovali, ale v druhej polovici zápasu poľavili. Nebyť zákrokov brankára Samuela Hlavaja, duel mohol byť určite dramatickejší. „Mali sme dobrý štart do zápasu a tým pádom sme si spravili dvojgólový náskok. Ale potom sme to tak trochu manažovali, myslím si, že sme viacej vymýšľali v koncovkách, keďže sme mali jasnú šancu. Mohli sme dať tretí, štvrtý, možno aj piaty gól a bolo by to jednoduchšie. Nemôže sa nám ani stávať, že pôjdeme do oslabenia o dvoch hráčov, tým pádom sme si to iba zhoršili a zdramatizovali,“ dodal Kňažko.



Slovenský obranca napriek dlhému cestovaniu a prechodu na veľké klzisko podal dobrý výkon, ale ako povedal, potrebuje ešte nejaký čas na doladenie detailov: „Musím si iba zvyknúť na to veľké ihrisko, keďže na tom malom je to trochu iný hokej a tu sú bránky ďalej od tých rohov a niekedy strieľam úplne mimo. Včera na tréningu som asi 10-krát vystrelil mimo bránu asi o dva metre, musím si na to zvyknúť. V obrannom pásme majú hráči viac priestoru tvoriť a to musíme do ďalších zápasov zlepšiť, aby sme im dali menej priestoru.“



Kňažko pri góle na 2:0 napriahol od modrej čiary, jeho strelu šikovne sklepol do siete Regenda. „Ja som chcel urobiť kľučku do hráča, len on tam dal hokejku na poslednú chvíľu a tak som si to rozmyslel. Radšej som to dal na bránu a Paľo Regenda je známy tým, že je vždy pred bránkou, tak to iba tečoval. Dali sme z toho našťastie gól.“



V pondelok si Slováci zmerajú sily s Rakúšanmi, ktorí v Štokholme potrápili Fínov i Švédov. „Ak chceme a potrebujeme vyhrať tieto zápasy, či už so Slovincami, alebo s Rakúšanmi, tak sa nemôže stávať, že sa necháme takto vylučovať. A už vôbec nie ísť traja na piatich za stavu 3:0. Musíme sa toho iba poučiť a zajtra musíme jednoznačne vyhrať,“ uzavrel Kňažko.







/vyslaní redaktori TASR Michal Runák a Šimon Šuník/