Kňažko skončil v kempe Columbusu, poslali ho do Clevelandu v AHL

New York 29. septembra (TASR) - Tím zámorskej NHL Columbus Blue Jackets vyradil z tréningového kempu slovenského obrancu Samuela Kňažka. Je tak štvrtý Slovák, ktorý skončil účinkovanie v presezónnom v kempe. Pred ním to boli Jozef Viliam Kmec (Vegas), Martin Mišiak (Chicago) a Juraj Pekarčík (St. Louis).



Dvadsaťdvaročný zadák odohral v príprave len jeden duel, v piatok proti Washingtonu (8:4) odohral 17 minút a 43 sekúnd, počas ktorých nazbieral štyri plusové body. Kňažka poslali do tímu Cleveland Monsters v nižšej AHL, kde strávil celý minulý ročník. V 44 zápasoch zaznamenal dva góly a desať asistencií.