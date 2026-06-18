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Knicks akceptovali Trumpovu pozvánku do Bieleho domu

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Hráči New York Knicks oslavujú s trofejou Larryho O'Briena pre šampiónov NBA po tom, čo v sobotu 13. júna 2026 v San Antoniu porazili domáci tím San Antonio Spurs v piatom zápase finálovej série. Foto: TASR/AP

Bude to prvýkrát počas druhého prezidentského obdobia Donalda Trumpa, čo šampión NBA navštívi Biely dom.

Autor TASR
Washington 18. júna (TASR) - Basketbalisti New Yorku Knicks akceptovali pozvanie od amerického prezidenta Donalda Trumpa na návštevu do Bieleho domu. Pre USA Today to potvrdil majiteľ klubu James Dolan.

Bude to prvýkrát počas druhého prezidentského obdobia Donalda Trumpa, čo šampión NBA navštívi Biely dom. Predošlí piati víťazi zámorskej basketbalovej profiligy počas Trumpovej éry zakaždým odmietli pozvánku, rovnako ako aj ďalšie športové tímy, ktoré tak urobili z dôvodu nesúhlasu s Trumpovou politikou. Za predchádzajúcich prezidentov USA boli odmietnutia zo strany športových klubov zriedkavé, pripomína agentúra AP.

Trumpa, ktorý sa narodil a vyrastal v New Yorku, nedávno vypískali fanúšikovia počas zápasu Knicks vo finále play off NBA proti San Antoniu.
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