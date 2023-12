Knicks by mali vymeniť Barretta a Quickleyho do Raptors za Anunobyho

New York 31. decembra (TASR) - Zámorský basketbalový klub New York Knicks z NBA zrejme vymení RJ Barretta a Immanuela Quickleyho do Toronta Raptors. Opačným smerom by mal poputovať OG Anunoby. Kluby zatiaľ výmenu oficiálne nepotvrdili.



Knicks sa vzdávajú dvoch svojich najlepších ofenzívnych hráčov. Kanadského krídelníka Berreta a amerického rozohrávača Quickleyho by mal nahradiť britský krídelník Anunoby, ktorý v roku 2019 pomohol Raptors k zisku majstrovského titulu v NBA.



Ani jeden z trojice hráčov nefiguroval na súpiskách počas sobotného večera. Knicks prehrali na palubovke Indiana Pacers 140:126 a Raptors nestačili na domáci Detroit Pistons 127:129. Americký tím by mal získať aj Preciousa Achiuwu a Malachiho Flynna. Informovala o tom agentúra AP.