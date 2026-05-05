Knicks deklasovali v prvom dueli Philadelphiu 137:98
Pod triumf New Yorku sa 35 bodmi výrazne podpísal Jalen Brunson.
Autor TASR,aktualizované
New York 1. mája (TASR) - Basketbalisti New Yorku Knicks a Minnesoty Timberwolves úspešne vstúpili do 2. kola play off zámorskej NBA. Knicks v prvom semifinále Východnej konferencie deklasovali doma Philadelphiu 137:98 a Minnesota v prvom semifinále Západnej konferencie uspela na palubovke San Antonia 104:102.
Pod triumf New Yorku sa 35 bodmi výrazne podpísal Jalen Brunson. Domáci už v prvom polčase nastrieľali 74 bodov a stretnutie proti Philadelphii mali od úvodu pod kontrolou. Hostia vedení triom Tyrese Maxey, Joel Embiid a Paul George nenašli po vyradení Bostonu v prvom kole odpoveď na kompaktný výkon súpera, druhú šancu dostanú v noci na štvrtok opäť v Madison Square Garden. „Hrali sme dobre, ale nič to neznamená, ak nenájdeme spôsob, ako získať ďalšie tri víťazstvá. Takže sa musíme držať úlohy, ktorá je stále pred nami,“ povedal pre AP domáci Karl-Anthony Towns, autor 17 bodov.
Ani rekordných 12 blokov v podaní Victora Wembanyamu neodvrátilo prehru San Antonia v úvodnom súboji s Timberwolves 102:104. Hostí potiahol k cennému výsledku 21-bodový Julius Randle, jeho spoluhráč Anthony Edwards sa po návrate po zranení kolena prezentoval z lavičky 18 bodmi. „Možno nie som po zranení taký atletický ako zvyčajne, ale musím byť schopný vyrovnať sa s tým, robiť všetky tie malé veci a pomôcť tímu. Chceme len vyhrávať zápasy, to je všetko. Bez ohľadu na to, kto proti nám stojí, je nám to jedno,“ zdôraznil Edwards.
Dvanásť zblokovaných striel Wembanyamu znamená rekord v play off, doteraz ho s desiatimi držali spoločne Hakeem Olajuwon, Mark Eaton a Andrew Bynum. NBA pridala bloky do oficiálnych štatistík až od sezóny 1973/74, podľa dostupných zdrojov mal Wilt Chamberlain v roku 1969 zaznamenať až 16 blokov v jednom súboji vyraďovačky. „Musíme byť lepší. Je to vidieť v štatistikách. Musíme do 48 hodín zistiť, čo môžeme urobiť lepšie, a nepochybujem o tom, že sa nám to podarí. Verím nám,“ povedal po zápase Wembanyama, ktorý k 12 blokom pridal 11 bodov a 15 doskokov a je tak tretí hráč v histórii play off s triple-double vrátane blokov.
NBA - 2. kolo play off /na 4 víťazstvá/
semifinále Východnej konferencie - prvý zápas:
New York Knicks - Philadelphia 76ers 137:98 (33:25, 41:26, 35:27, 28:20)
Najviac bodov: Brunson 35, Anunoby 18, Bridges a Towns po 17 - George 17, Embiid 14, Maxey 13
/stav série: 1:0/
semifinále Západnej konferencie - prvý zápas:
San Antonio Spurs - Minnesota Timberwolves 102:104 (23:24, 22:21, 27:24, 30:35)
Najviac bodov: Harper 18, Castle a Champagnie po 17 - Randle 21 (10 doskokov), Edwards 18, McDaniels a Shannon po 16
/stav série: 0:1/
