Knicks i Denver uspeli v úvodných dueloch semifinále konferencie

NBA - 2. kolo play off



semifinále Východnej konferencie - prvý zápas:



Boston Celtics - New York Knicks 105:108 pp



/stav série: 0:1/







semifinále Západnej konferencie - prvý zápas:



Oklahoma City Thunder - Denver Nuggets 119:121



/stav série: 0:1/



New York 6. mája (TASR) - Basketbalisti New Yorku i Denveru úspešne vstúpili do 2. kola play off zámorskej NBA. Knicks vyhrali v Bostone 108:105 po predĺžení, Nuggets uspeli na palubovke Oklahomy City Thunder 121:119.Úradujúci šampióni z Bostonu pritom viedli v tretej štvrtine o 20 bodov, no duel muselo rozhodnúť predĺženie. V ňom sa lepšie darilo hosťom. Jalen Brunson a OG Anunoby pomohli Knicks zhodne 29 bodmi. Na strane domácich strelili Jaylen Brown i Jayson Tatum 23 bodov.Denver potiahol hviezdny Srb Nikola Jokič, ktorý sa blysol 42 bodmi a 22 doskokmi. Hrdinom hostí bol však Aaron Gordon, strelil víťaznú trojku štyri sekundy pred koncom štvrtej štvrtiny. Oklahoma pritom v stretnutí viedla aj o 14 bodov. Thunder tak dosiahli prvú prehru v tohtoročnej play off, keď Memphis vyradili hladko 4:0 na zápasy. Shai Gilgeous-Alexander viedol Oklahomu s 33 bodmi, 10 doskokmi a ôsmimi asistenciami.