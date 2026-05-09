Knicks majú na dosah finále konferencie
V drese víťazných Spurs zažiaril Victor Wembanyama s 39 bodmi a 15 doskokmi, Timberwolves nestačilo 32 bodov a 14 doskokov Anthonyho Edwardsa.
Autor TASR
New York 9. mája (TASR) - Basketbalisti New Yorku Knicks sú krok od postupu do finále Východnej konferencie NBA. V treťom stretnutí série 2. kola zvíťazili v noci na sobotu na palubovke Philadelphie 108:94 a vedú 3:0 na zápasy. Knicks potiahol Jalen Brunson s 33 bodmi a 9 asistenciami. San Antonio zvíťazilo v Minnesote 115:108 a ujalo sa vedenia 2:1 v sérii. V drese víťazných Spurs zažiaril Victor Wembanyama s 39 bodmi a 15 doskokmi, Timberwolves nestačilo 32 bodov a 14 doskokov Anthonyho Edwardsa.
NBA - 2. kolo play off /na 4 víťazstvá/
semifinále Východnej konferencie - tretí zápas:
Philadelphia 76ers - New York Knicks 94:108
/stav série: 0:3/
semifinále Západnej konferencie - tretí zápas:
Minnesota Timberwolves - San Antonio Spurs 108:115
/stav série: 1:2/
