Knicks postúpili do semifinále konferencie, Clippers vyrovnali sériu

1. kolo play off NBA



štvrťfinále Východnej konferencie - šiesty zápas:



Detroit Pistons - New York Knicks 113:116



/konečný stav série: 2:4, New York postúpil do konferenčného semifinále/







štvrťfinále Západnej konferencie - šiesty zápas:



Los Angeles Clippers - Denver Nuggets 111:105



/stav série: 3:3/

New York 2. mája (TASR) - Basketbalisti New Yorku Knicks postúpili do semifinále Východnej konferencie NBA. V noci na piatok zvíťazili v šiestom štvrťfinálovom stretnutí na palubovke Detroitu Pistons 116:113 a v sérii 1. kola play off triumfovali 4:2 na zápasy. Na západe si rozhodujúci siedmy duel vynútili hráči Los Angeles Clippers, ktorí zdolali Denver Nuggets 111:105 a vyrovnali stav série na 3:3.Pod výhru Knicks sa Jalen Brunson podpísal 40 bodmi, bol aj autorom rozhodujúcej trojky štyri sekundy pred koncom. New York sa v konferenčnom semifinále stretne s obhajcom titulu Bostonom, prvý zápas je na programe v pondelok o 22.00 SELČ na palubovke Celtics.Clippers potiahol za víťazstvom 28 bodmi James Harden, Kawhi Leonard zaznamenal 27 bodov, 10 doskokov a päť asistencií. Nuggets nestačilo ani 25 bodov Nikolu Jokiča. Rozhodujúci siedmy duel sa bude hrať v noci na nedeľu v Denveri (1.30).