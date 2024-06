Knicks sa dohodli s Anunobym na predĺžení kontraktu

New York 27. júna (TASR) - Britský basketbalista OG Anunoby bude aj naďalej hrať za New York Knicks. S klubom NBA sa dohodol na predĺžení kontraktu o ďalších päť rokov v celkovej hodnote 210 miliónov dolárov.



Defenzívny špecialista Anunoby prišiel do tímu pred tohtoročnou uzávierkou výmien z Toronta a do tímu ihneď zapadol, v zostave s ním mali Knicks bilanciu 27:3. V druhom zápase série 2. kola play off proti Indiane sa však zranil, Knicks doplatili na úzku rotáciu a ako nasadená dvojka podľahli šestke východu 3:4 na zápasy.



V budúcej sezóne chcú Knicks bojovať o najvyššie priečky. Dohodu s Anunobym oznámili deň po tom, čo získali trejdom lídra Brooklynu Mikala Bridgesa za päť výberov v 1. kole draftu, z toho štyri nechránené.