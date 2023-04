Knicks sa pred štartom play off uzdravil krídelník Randle

Cleveland 15. apríla (TASR) - Tím basketbalovej NBA New York Knicks sa pred štartom play off dozvedel pozitívnu správu. Krídelník Julius Randle sa po dvojtýždňovej maródke zavinenej zranením ľavého členka môže už čoskoro objaviť v jeho zostave, informovala AP.



Knicks nastúpia v 1. kole play off proti Clevelandu Cavaliers. Prvý duel na palubovke súpera odohrajú už v sobotu, pričom štart Randlea v ňom je otázny. V ďalšom priebehu série by však už mohol zasiahnuť do hry.



Randle odohral v základnej časti sezóny 77 zápasov s rekordným priemerom 25,1 bodu na duel. Po vyvrtnutí členka 29. marca vynechal záverečných päť stretnutí dlhodobej časti.