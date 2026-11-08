Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 8. november 2026Meniny má Bohumír
< sekcia Šport

Knicks v repríze finále Východnej konferencie zvíťazili v Clevelande

.
Hráči New Yorku Knicks Karl-Anthony Towns (32) a Og Anunoby (8) sa objímajú po výhry vo 4. zápase finále play off zámorskej NBA New York Knicks - San Antonio Spurs v New Yorku v stredu 10. júna 2026. Foto: TASR/AP

Clevelandu nestačilo 37 bodov Donovana Mitchella.

Autor TASR
New York 8. novembra (TASR) - Basketbalisti obhajcu titulu v NBA New Yorku Knicks sa po slabšom úvode sezóny dostávajú do formy a v noci na nedeľu zvíťazili v repríze finále Východnej konferencie na palubovke Clevelandu 109:97. Pripísali si tretí triumf za sebou a posunuli sa na 5. priečku s mankom 2,5 stretnutia na vedúcu Philadelphiu. K triumfu prispel najviac Jalen Brunson 31 bodmi, Karl-Anthony Towns pridal 29 bodov a 13 doskokov. Clevelandu nestačilo 37 bodov Donovana Mitchella.


NBA - výsledky:

Indiana - Denver 102:114, Atlanta - Brooklyn 124:121, Cleveland - New York 97:109, Oklahoma City - Washington 114:75, Golden State - Orlando 126:119 pp, Phoenix - Houston 102:99, Portland - San Antonio 103:125
.

Neprehliadnite

STREĽBA NA HLAVNOM NÁMESTÍ: Krakov hlási 6 obetí a 15 zranených

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Nedostatok zrážok zostáva vážnym problémom

Fotoreportér TASR M.Svítok priblíži fotografovanie a lietanie s dronmi

Ministerstvo vnútra SR vypravilo na Ukrajinu tonu humanitárnej pomoci