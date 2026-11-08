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Knicks v repríze finále Východnej konferencie zvíťazili v Clevelande
Clevelandu nestačilo 37 bodov Donovana Mitchella.
Autor TASR
New York 8. novembra (TASR) - Basketbalisti obhajcu titulu v NBA New Yorku Knicks sa po slabšom úvode sezóny dostávajú do formy a v noci na nedeľu zvíťazili v repríze finále Východnej konferencie na palubovke Clevelandu 109:97. Pripísali si tretí triumf za sebou a posunuli sa na 5. priečku s mankom 2,5 stretnutia na vedúcu Philadelphiu. K triumfu prispel najviac Jalen Brunson 31 bodmi, Karl-Anthony Towns pridal 29 bodov a 13 doskokov. Clevelandu nestačilo 37 bodov Donovana Mitchella.
NBA - výsledky:
Indiana - Denver 102:114, Atlanta - Brooklyn 124:121, Cleveland - New York 97:109, Oklahoma City - Washington 114:75, Golden State - Orlando 126:119 pp, Phoenix - Houston 102:99, Portland - San Antonio 103:125
Indiana - Denver 102:114, Atlanta - Brooklyn 124:121, Cleveland - New York 97:109, Oklahoma City - Washington 114:75, Golden State - Orlando 126:119 pp, Phoenix - Houston 102:99, Portland - San Antonio 103:125