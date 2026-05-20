< sekcia Šport
Knicks vedú v semifinále NBA nad Cavs po senzačnom obrate
V záverečnej štvrtine dokázali zvrátiť 22-bodové manko.
Autor TASR
New York 20. mája (TASR) - Basketbalisti New Yorku zvíťazili v úvodnom stretnutí finále Východnej konferencie zámorskej NBA nad Clevelandom 115:104 po predĺžení a v sérii sa ujali vedenia 1:0 na zápasy. V záverečnej štvrtine dokázali zvrátiť 22-bodové manko.
New York prehrával 7:52 minúty pred koncom v pomere 71:93, ale v závere domácich potiahol Jalen Brunson, ktorý poslal duel do predĺženia za stavu 101:101. Po zápase pripustil, že netuší, ako sa Knicks podarilo dosiahnuť tento senzačný obrat. „Nemám na to odpoveď. Dokázali sme zastaviť niekoľko pokusov. Stále sme bojovali, verili sme a ukrajovali z manka. Hrali skvelý basketbal a my sme jednoducho našli spôsob, ako vyhrať,“ uviedol 29-ročný rozohrávač pre ESPN.
Brunson si pripísal celkom 38 bodov, jeho spoluhráč Mikal Bridges pridal ďalších 18. Po dvojzápasovej absencii sa do hry vrátil OG Anunoby a spoločne s Joshom Hartom a Karlom-Anthonym Townsom zaznamenal 13 bodov.
Hostí viedol 29-bodový Donovan Mitchell, James Harden mal na konte 15. „Mali sme vyhrať. Viedli sme o 22 bodov a koľko času zostávalo? Osem minút? Toto treba vyhrávať, no nevyhrali sme. Ale je to iba jeden zápas. Mohli sme prehrať o 40 bodov a stále by to bolo 0:1 na zápasy. Tri štvrtiny sme hrali celkom solídne,“ citovala Mitchella agentúra AFP.
New York prehrával 7:52 minúty pred koncom v pomere 71:93, ale v závere domácich potiahol Jalen Brunson, ktorý poslal duel do predĺženia za stavu 101:101. Po zápase pripustil, že netuší, ako sa Knicks podarilo dosiahnuť tento senzačný obrat. „Nemám na to odpoveď. Dokázali sme zastaviť niekoľko pokusov. Stále sme bojovali, verili sme a ukrajovali z manka. Hrali skvelý basketbal a my sme jednoducho našli spôsob, ako vyhrať,“ uviedol 29-ročný rozohrávač pre ESPN.
Brunson si pripísal celkom 38 bodov, jeho spoluhráč Mikal Bridges pridal ďalších 18. Po dvojzápasovej absencii sa do hry vrátil OG Anunoby a spoločne s Joshom Hartom a Karlom-Anthonym Townsom zaznamenal 13 bodov.
Hostí viedol 29-bodový Donovan Mitchell, James Harden mal na konte 15. „Mali sme vyhrať. Viedli sme o 22 bodov a koľko času zostávalo? Osem minút? Toto treba vyhrávať, no nevyhrali sme. Ale je to iba jeden zápas. Mohli sme prehrať o 40 bodov a stále by to bolo 0:1 na zápasy. Tri štvrtiny sme hrali celkom solídne,“ citovala Mitchella agentúra AFP.
NBA - semifinále play off
finále Východnej konferencie /na 4 víťazstvá/
prvý zápas:
New York Knicks - Cleveland Cavaliers 115:104 pp (23:16, 23:32, 23:35, 32:18 - 14:3)
Najviac bodov: Brunson 38, Bridges 18, Anunoby, Hart a Towns (13 doskokov) po 13 - Mitchell 29, Harden a Mobley (14 doskokov) po 15, Merrill 12
/stav série: 1:0/
finále Východnej konferencie /na 4 víťazstvá/
prvý zápas:
New York Knicks - Cleveland Cavaliers 115:104 pp (23:16, 23:32, 23:35, 32:18 - 14:3)
Najviac bodov: Brunson 38, Bridges 18, Anunoby, Hart a Towns (13 doskokov) po 13 - Mitchell 29, Harden a Mobley (14 doskokov) po 15, Merrill 12
/stav série: 1:0/