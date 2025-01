Knicks vyhrali nad Utahom 119:103 aj bez zraneného Brunsona

výsledky:



Washington - Chicago 125:107,

Detroit - Orlando 105:96,

Toronto - Brooklyn 130:113,

New York - Utah 119:103,

Miami - New Orleans 119:108,

Houston - Dallas 110:99,

Denver - Atlanta 139:120,

Sacramento - Philadelphia 113:107



















New York 2. januára (TASR) - Basketbalisti New Yorku Knicks vyhrali v noci na štvrtok v zápase zámorskej NBA nad Utahom 119:103. Domáci triumfovali napriek absencii Jalena Brunsona a tím potiahli Karl-Anthony Towns s Joshom Hartom. Ich tím zvíťazili deviatykrát v rade.Towns mal 31 bodov, ku ktorým pridal 21 doskokov a Hart zaznamenal druhé triple double v rade (15-14-12). Podarilo sa mu to ako prvému hráčovi Knicks od roku 1981, kedy mal dve triple double za sebou Michael Ray Richardson. Namiesto ťahúňa tímu Brunsona, ktorý má problémy s pravým lýtkom, nastúpil Cam Payne a pripísal si mal osem bodov a deväť asistencií.