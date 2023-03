Knicks zastavili sériu prehier, Randle s 33 bodmi, triple double Jokič

NBA - výsledky:



Denver - Brooklyn 120:122

Charlotte - Cleveland 108:114

Philadelphia - Washington 112:93

New Orleans - Portland 127:110

San Antonio - Oklahoma City 90:102

Los Angeles Lakers - New York 108:112

New York 13. marca (TASR) - Basketbalisti New Yorku Knicks ukončili sériu troch prehier v NBA, keď zvíťazili v noci na pondelok na palubovke Los Angeles Lakers 112:108. Julius Randle zaznamenal v drese hostí 33 bodov, R.J. Barrett pridal 30, domácim nestačilo ani 33 bodov D'Angela Russella. Lakers stále chýba zranený LeBron James.Brooklyn zdolal domáci Denver 122:120, Mikal Bridges pomohol k výhre 25 a Nic Claxton 20 bodmi. Nuggets nepomohlo ani triple double Nikolu Jokiča, srbský pivot si pripísal 35 bodov, 20 doskokov a 11 asistencií.Joel Embiid prispel 34 bodmi a ôsmimi doskokmi k víťazstvu Philadelphie nad Washingtonom 112:93. Trey Murphy si so 41 bodmi vytvoril nové maximum v profiligovej kariére a New Orleans aj jeho zásluhou zdolal Portland 127:110.