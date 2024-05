Knicks zdolali Indianu i v druhom zápase, Brunson si pripísal 29 bodov

2. kolo play off NBA



semifinále Východnej konferencie - 2. zápas:



New York - Indiana 130:121



/stav série: 2:0/

New York 9. mája (TASR) - Basketbalisti New Yorku Knicks vedú v druhom kole play off NBA nad Indianou už 2:0 na zápasy. V druhom stretnutí semifinále Východnej konferencie vyhrali doma 130:121 aj vďaka 29 bodom Jalena Brunsona. Ten si v prvej štvrtine zranil nohu a na palubovke až do polčasovej prestávky chýbal, potom sa však vrátil do hry a po zmene strán potiahol svoj tím k víťazstvu.Brunson mal šancu stať sa druhým basketbalistom v histórii profiligy, ktorý by v piatich zápasoch play off za sebou prekonal 40-bodovú hranicu, no v tejto snahe ho limitovalo zranenie z prvého polčasu. Indiana viedla v prestávke o desať bodov, no domáci potom dokázali zmazať manko a získať vedenie na svoju stranu - tretiu štvrtinu vyhrali 36:18 a urobili rozhodujúci krok k svojmu druhému triumfu v sérii. Po 28 bodov v ich drese si pripísali Donte DiVincenzo i OG Anunoby, pre ktorého to bolo kariérové maximum v play off. V tretej štvrtine si však poranil zadný stehenný sval a odišiel predčasne do kabíny.Lídrom Indiany bol Tyrese Haliburton s 34 bodmi, deviatimi asistenciami a šiestimi doskokmi. Zápas nedokoučoval z lavičky hostí tréner Rick Carlisle, ktorého vylúčili po dvoch inkasovaných technických chybách. Séria sa teraz sťahuje na dva zápasy do Indiany.