Americký atlét Knighton vytvoril juniorský svetový rekord na 200 m

New York 1. mája (TASR) - Americký atlét Erriyon Knighton vytvoril na mítingu v Baton Rouge juniorský svetový rekord na 200 m. Jeho čas 19,49 sekundy je štvrtým najrýchlejším v historických tabuľkách.



Talentovaný Knighton, ktorý vlani na OH 2020 v Tokiu skončil na dvestovke štvrtý, vylepšil vlastné juniorské svetové maximum v kategórii do 20 rokov o 35 stotín. Informovala o tom agentúra AFP.