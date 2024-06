Knižka podpísal novú zmluvu so Spišskou Novou Vsou

Spišská Nová Ves 2. júna (TASR) - Hokejista Martin Knižka bude aj v novej sezóne hrať za Spišskú Novú Ves. S "rysmi" podpísal novú zmluvu.



Perspektívny obranca zbieral v uplynulej sezóne zápasovú prax v Trebišove, záver ročníka strávil vo farbách Prešova. Najvyššiu súťaž už hrával v drese Nových Zámkov. "Martin je odchovancom a sme radi, že bude pôsobiť v rodnom meste. Vlani hosťoval v prvoligových kluboch a veríme, že mu to prospelo, nakoľko mal dostatočný ice-time na to, aby sa zlepšil a vyhral, čo je v jeho veku to najdôležitejšie," uviedol generálny manažér klubu Richard Rapáč na sociálnej sieti.