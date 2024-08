Knudsen povedie Dánov v zápasoch LN so Švajčiarskom a Srbskom

Kodaň 26. augusta (TASR) - Lars Knudsen dočasne povedie dánsku futbalovú reprezentáciu v septembrových zápasoch A-divízie Ligy národov proti Švajčiarsku a Srbsku. Asistent trénera nemeckého Augsburgu zastúpi na lavičke Mortena Wieghorsta, ktorý má zdravotné problémy. V pondelok to oznámil Dánsky futbalový zväz (DBU).



Dáni sa v skupine A4 najprv stretnú vo štvrtok 5. septembra v Kodani so Švajčiarskom a o tri neskôr na rovnakom štadióne privítajú aj Srbov. Wieghorst trpí miernymi stresovými symptómami a nie je k dispozícii na zápasy. "Morten si potrebuje oddýchnuť a všetci mu želáme skoré uzdravenie, aby bol opäť pripravený na ďalšie stretnutia," povedal športový riaditeľ DBU Peter Möller.



Wieghorsta vymenovali za dočasného trénera do konca roka po tom, ako pred mesiacom odstúpil z funkcie Kasper Hjulmand. Rozhodol sa tak po vypadnutí tímu v osemfinále ME v Nemecku. Dáni skončili na šampionáte po prehre s domácim tímom 0:2. Zväz chce mať nového stáleho reprezentačného trénera na budúci rok pred začiatkom kvalifikácie MS.



Knudsen a Wieghorst boli súčasťou Hjulmandovho realizačného tímu aj na kontinentálnom šampionáte. Štyridsaťsedemročný Knudsen predtým pôsobil ako asistent trénera dánskych juniorských reprezentácií. Augsburg uviedol, že ho uvoľňuje na medzinárodnú prestávku po tom, ako ho oslovil DBU. "Nerozmýšľali sme a chceli sme dať Larsovi túto zaujímavú skúsenosť a zodpovednú úlohu. Želáme mu veľa úspechov v medzinárodných zápasoch," povedal športový riaditeľ klubu Marinko Jurendič. Knudsen sa poďakoval Dánskemu futbalovému zväzu: "Ďakujem za dôveru, že mi dali príležitosť pracovať pre dánsku reprezentáciu v tejto fáze, ako to urobili v lete na majstrovstvách Európy."



Knudsenovi bude asistovať bývalý hráč Liverpoolu Daniel Agger a DBU uviedol, že v utorok vymenuje celý realizačný tím. Informovala o tom agentúra DPA.