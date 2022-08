Knyžov si počas tréningu roztrhol achilovku, čaká ho polročná pauza

San Jose 14. augusta (TASR) - Ruský hokejista Nikolaj Knyžov si počas prípravy na novú sezónu NHL nešťastne roztrhol achilovku. Obranca San Jose Sharks si privodil zranenie počas tréningu mimo ľadu. Podľa TSN už absolvoval operáciu, po ktorej by sa mal zotavovať približne šesť mesiacov. Do súťažnej akcie by sa mohol vrátiť v prvej polovici februára.



Dvadsaťštyriročný Knyžov má smolu na zranenia. Celú minulú sezónu vynechal pre problémy so slabinami. Sharks dúfali, že v novom ročníku už bude schopný pravidelne hrať. Knyžov má za sebou 59 stretnutí v NHL, v sezóne 2020/2021 odohral za "žralokov" v základnej časti 56 zápasov, v ktorých strelil dva góly a pridal osem asistencií.