Kobajaši sa stal víťazom v Engelbergu, Kapustík v prvom kole 40.
Jediný slovenský zástupca v súťaži Hektor Kapustík nepostúpil do druhého kola, skok dlhý 122,0 metra mu priniesol známku 122,1 bodu a 40. miesto.
Autor TASR,aktualizované
Engelberg 21. decembra (TASR) - Japonský skokan na lyžiach Rjoju Kobajaši sa stal víťazom podujatia Svetového pohára vo švajčiarskom Engelbergu. V nedeľňajších pretekoch na veľkom mostíku ukončil víťaznú sériu Slovinca Domena Prevca, ktorý vyhral predchádzajúcich päť podujatí. Kobajaši zdolal Prevca v celkovom hodnotení dvoch kôl o 3,6 bodu. Na treťom mieste klasifikovali víťaza kvalifikácie Nemca Felixa Hoffmanna.
Jediný slovenský zástupca v súťaži Hektor Kapustík nepostúpil do druhého kola, skok dlhý 122,0 metra mu priniesol známku 122,1 bodu a 40. miesto. Za účasťou medzi najlepšou 30-tkou zaostal o 8,1 bodu.
SP v skokoch na lyžiach v Engelbergu (HS140 m) - výsledky:
1. Rjoju Kobajaši (Jap.) 310,0 b (133,0+132,0 m), 2. Domen Prevc (Slov.) 306,4 (133,0+141,0), 3. Felix Hoffmann 303,8 (124,5+132,5), 4. Philipp Raimund (obaja Nem.) 296,6 (132,0+129,5), 5. Kacper Tomasiak (Poľ.) 293,8 (131,0+126,5), 6. Jonas Schuster (Rak.) 293,0 (130,0+126,0), 7. Johann Andre Forfang (Nór.) 291,2 (130,5+129,0), 8. Stephan Embacher (Rak.) 290,1 (145,0+140,0), 9. Timi Zajc (Slov.) 290,0 (134,0+133,5) 10. Ren Nikaido (Jap.) 289,9 (125,5+137,0), ..., 40. Hektor KAPUSTÍK (SR) 122,1 (122,0)
priebežné poradie (po 11 pretekoch):
1. Prevc 850 b, 2. Kobajaši 651, 3. Anže Lanišek (Slov.) 506, 4. Raimund 500, 5. Nikaido 459, 6. Hoffmann 405, 7. Stefan Kraft 368, 8. Daniel Tschofenig 356, 9. Jan Hörl 315, 10. Embacher (všetci Rak.) 297
