Kobajaši vyhral prvé podujatie Turné 4 mostíkov v Oberstdorfe

Výsledky úvodného podujatia Turné štyroch mostíkov v Oberstdorfe:

1. Rjoju Kobajaši (Jap.) 302,0 b. (128,5 +141,0 m),

2. Halvor Egner Granerud (Nór.) 299,2 (132,0+133,0),

3. Robert Johansson (Nór.) 298,6 (135,5+131,0),

4. Marius Lindvik (Nór.) 296,3 (129,5+137,5),

5. Karl Geiger (Nem.) 295,9 (131,5+131,0).

6. Lovro Kos (Slov.) 289,5 (126,5+139,5),

7. Markus Eisenbichler (Nem.) 281,1 (129,5+132,5),

8. Daniel Huber (Rak.) 269,0 (129,0+126,5),

9. Stephan Leyhe (Nem.) 266,8 (124,5/+25,0),

10. Gregor Deschwanden (Švajč.) 262,6 (129,0+122,5)



Celkové poradie SP (po 10 súťažiach):



1. Geiger 639 bodov,

2. Kobajaši 596,

3. Granerud 441,

4. Lindvik 387,

5. Stefan Kraft (Rak.) 380,

6. Anže Lanišek (Slov.) 367

Oberstdorf 29. decembra (TASR) - Japonský skokan na lyžiach Rjoju Kobajaši sa stal víťazom úvodného podujatia 70. ročníka Turné štyroch mostíkov. V nemeckom Oberstdorfe predstihol o 2,8 bodu obhajcu veľkého glóbusu za celkové prvenstvo vo Svetovom pohári Nóra Halvora Egnera Graneruda. Tretí skončil so stratou 3,4 b. po prvom kole vedúci Granerudov krajan Robert Johansson.Kobajaši bol po úvodnom súťažnom pokuse na Schattenbergu až piaty. V druhom kole však víťaz utorňajšej kvalifikácie zaletel do vzdialenosti 141 m, za ukážkový telemark dostal od všetkých rozhodcov vysoké známky 19,0 a vyhupol sa na čelo. Kobajaši slávil celkovo 23. individuálne víťazstvo v prestížnom seriáli, už tretie v Oberstdorfe.uviedol pre rakúsku televíziu ORF celkový víťaz Turné zo sezóny 2018/2019. Vedenie v celkovom poradí SP si udržal Nemec Karl Geiger, ktorý skončil v stredu piaty-Obhajca prvenstva na Turné Poliak Kamil Stoch nepostúpil do 2. kola a prakticky pochoval šance na zisk štvrtej sošky Zlatého orla. V 1. kole dosiahol výkon 118 m, čo stačilo iba na 39. miesto. Historické prvé dva body pre Turecko získal Fatih Arda Ipcioglu, ktorý pri premiére na prestížnom podujatí obsadil 29. priečku. Turné pokračuje 1. januára v Garmisch-Partenkirchene.