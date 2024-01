Kobajaši zaznamenal vo Wisle prvé víťazstvo v sezóne

výsledky:



1. Rjoju Kobajaši (Jap.) 269,4 b. (131+139,5 m), 2. Stefan Kraft (Rak.) 264,3 (132+129,5 m), 3. Andreas Wellinger (Nem.) 262,4 (131+128,5), 4. Lovro Kos (Slovin.) 260,7 (127+129,5 m), 5. Peter Prevc (Slovin.) 258,6 (125,5 + 131,5 m), 6. Jan Hörl (Rak.) 258,4 (126,5+137 m), 7. Michael Hayböck (Rak.) 253,3 (121,5+134 m), 8. Manuel Fettner (Rak.) 253 (128+128 m), 9. Anze Lanišek (Slovin.) 246,2 (135+121 m), 10. Karl Geiger (Nem.) 242,4 (125,5+126 m)



celkové poradie SP (po 13 z 32): 1. Kraft 989, 2. Wellinger 757, 3. Kobajaši 691, 4. Hörl 577, 5. Pius Paschke (Nem.) 539, 6. Geiger 512

Wisla 14. januára (TASR) - Japonský skokan na lyžiach Rjoju Kobajaši zaznamenal svoje prvé víťazstvo v tejto sezóne Svetového pohára. V poľskej Wisle triumfoval so ziskom 269,4 bodov. Kobajaši vyhral na prelome rokov prestížne Turné štyroch mostíkov.Druhý skončil Rakúšan Stefan Kraft, ktorý zaznamenal 264,3 b. Bolo to jeho 108. pódiové umiestnenie v SP, čím vyrovnal rekord Fína Janneho Ahonena. Pódium uzavrel Nemec Andreas Wellinger (262,4).V celkovom poradí po 13 pretekoch vedie Kraft s 989 bodmi pred druhým Wellingerom (757). Na tretej pozícii sa nachádza Kobajaši so ziskom 691.