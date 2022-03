Skokan na lyžiach Kobajaši získal svoj druhý veľký krištáľový glóbus

Výsledky nedeľnej súťaže SP v letoch v Planici:



1. Marius Lindvik (Nór.) 455,1 Pkt. (241,5 m/245,5 m),

2. Jukija Sato (Jap.) 446,8 (236,5/242,5),

3. Peter Prevc 438,6 (235,5/240,0),

4. Timi Zajc 437,2 (233,0/240,0),

5. Anže Lanišek 435,7 (231,0/244,5),

6. Žiga Jelar 435,2 (239,0/232,0),

7. Cene Prevc (všetci Slovin.) 425,4 (241,0/246,0),

8. Rjoju Kobajaši (Jap.) 423,7 (235,5/230,5),

9. Dawid Kubacki (Poľ.) 422,5 (231,0/235,0),

10. Michael Hayböck (Rak.) 421,7 (226,0/244,5)



Konečné celkové poradie (po 28 súťažiach):

1. R. Kobajaši 1621 b.,

2. Karl Geiger (Nem.) 1515,

3. Lindvik 1231,

4. Halvor Egner Granerud (Nór.) 1227,

5. Stefan Kraft (Rak.) 1069,

6. Markus Eisenbichler (Nem.) 950,

7. Lanišek 936, 8. Zajc 711,

9. Jan Hörl (Rak.) 662,

10. C. Prevc 657



Konečné poradie v letoch (4):

1. Jelar 270 b.,

2. Zajc 260,

3. Kraft 224,

4. P. Prevc 194,

5. Lanišek 171,

6. Lindvik a Piotr Žyla 160

Planica 27. marca (TASR) - Japonský skokan na lyžiach Rjoju Kobajaši sa stal druhýkrát v kariére celkovým víťazom Svetového pohára. K zisku veľkého krištáľového glóbusu mu stačilo aj ôsme miesto v záverečných pretekoch sezóny v slovinskej Planici. Jeho konkurent Nemec Karl Geiger, ktorý mohol na veľký glóbus pomýšľať len v prípade víťazstva, skončil až na 16. priečke. V nedeľnej súťaži v letoch na "mamuťom" mostíku HS-240 triumfoval so ziskom 455,1 bodu Nór Marius Lindvik, ktorý vyhral s náskokom 8,3 bodu pred Japoncom Jukijom Satom (446,8). Na pódiu ich doplnil domáci Peter Prevc (438,6).Lindvik viedol už po 1. kole, keď za let dlhý 241,5 m dostal 222,6 bodu. V druhom kole si triumf postrážil výkonom 245,5 m. Najdlhší let dňa predviedol Slovinec Cene Prevc, ktorý v 2. kole pristál na značke 246 m, v súčte s prvým mu to stačilo len na ôsme miesto. Kobajaši, ktorý viedol pred záverečnou súťažou celkové poradie o 89 bodov pred Geigerom, nedal v nedeľu Nemcovi ani len nádej uvažovať o trofeji. Napokon vyhral klasifikáciu so 106-bodovým náskokom pred Geigerom, tretí skončil Lindvik. Japonec pridal do svojej zbierky druhý veľký glóbus po celkovom prvenstve v seriáli v roku 2019.Japonec pridal do svojej zbierky druhý veľký glóbus po celkovom prvenstve v sezóne 2018/19. V skončenom ročníku vyhral osem súťaží a ovládol celkové poradie SP, hoci v decembri vynechal niekoľko pretekov pre koronavírusovú infekciu. Uspel aj na ZOH v Pekingu, kde získal zlato na strednom a striebro na veľkom mostíku.Malý glóbus za triumf v letoch na lyžiach vybojoval Slovinec Žiga Jelar, ktorý v konečnom poradí o 10 bodov zdolal krajana Timiho Zajca. Víťazmi Pohára národov sa stali Rakúšania. Preteky v Planici boli rozlúčkové pre 33-ročného Nemca Severina Freunda, ktorý sa rozhodol ukončiť kariéru.