Kobajaši získal zlato na strednom mostíku

ZOH 2022 v Pekingu - skoky na lyžiach



muži - stredný mostík:

1. Rjoju Kobajaši (Jap.) 275,0 b. (104,5+99,5 m)

2. Manuel Fettner (Rak.) 270,8 (102,5+104,0)

3. Dawid Kubacki (Poľ.) 265,9 (104,0+103,0)

4. Peter Prevc (Slov.) 265,4 (103,0+99,5)

5. Jevgenij Klimov (Rus.) 261,5 (104,0+100,0)

6. Kamil Stoch (Poľ.) 260,9 (101,5+97,5)

7. Marius Lindvik (Nór.) 260,7 (96,5+102,5)

8. Danil Sadrejev (Rus.) 259,4 (107,5+98,0)

9. Timi Zajc (Slov.) 259,3 (97,0/+104,5)

10. Stefan Kraft (Rak.) 258,1 (98,0+99,5)

Peking 6. februára (TASR) - Japonský skokan na lyžiach Rjoju Kobajaši získal na ZOH 2022 zlatú medailu v nedeľnej súťaži na strednom mostíku. V Pekingu triumfoval s náskokom 4,2 bodu pred Rakúšanom Manuelom Fettnerom a dosiahol životný úspech. Bronz putuje do Poľska zásluhou Dawida Kubackého, ktorý zaostal o 9,1 b.Kobajaši si vytvoril výbornú východiskovú pozíciu už po 1. kole, v ktorom pristál na značke 104,5 a usadil sa na čele o 6,2 b. pred Slovincom Petrom Prevcom. V druhom kole dosiahol dvojnásobný víťaz Turné štyroch mostíkov výkon 99,5 m a udržal si post lídra. Pre Kobajašiho je to prvá olympijská medaila v kariéra. Doposiaľ žiadnemu japonskému skokanovi sa pod piatimi kruhmi nepodarilo získať najcennejší kov mimo rodnej krajiny. Jukio Kasaja vyhral na ZOH 1972 v Sappore súťaž na strednom mostíku. Kacujoši Funaki ovládol na ZOH 1998 v Nagane súťaž na veľkom mostíku a ďalšie zlato pridal v súťaži družstiev. "," uviedol Kobajaši pre akreditované médiá.Víťaz kvalifikácie Nór Marius Lindvik obsadil siedmu priečku. V náročných podmienkach sa nedarilo lídrovi celkového poradia Svetového pohára Nemcovi Karlovi Geigerovi. V prvom kole doplatil na silný zadný vietor a zaradil sa až na 21. miesto. Po druhom kole sa posunul na konečnú 15. pozíciu. Ešte horšie dopadol jeho krajan Markus Eisenbichler, ktorý nepostúpil do 2. kola medzi elitnú tridsiatku.