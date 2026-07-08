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Kobel potiahol Švajčiarov za postupom, Yakin: Skvelý v penaltách
Takmer 53-tisíc divákov na štadióne vo Vancouveri nevidelo ani jeden gól počas 120 minút.
Autor TASR
Vancouver 8. júla (TASR) - Brankár Gregor Kobel bol jeden z hlavných hrdinov postupu futbalistov Švajčiarska do štvrťfinále MS. V utorňajšom zápase proti Kolumbii si napriek viacerým šanciam súpera udržal čisté konto aj po predĺžení a v jedenástkovom rozstrele predviedol kľúčový zákrok. Švajčiari vyrovnali účasťou vo štvrťfinále svoje maximum na MS, ktoré dosiahli štvrtýkrát, no po prvý raz od roku 1954.
Takmer 53-tisíc divákov na štadióne vo Vancouveri nevidelo ani jeden gól počas 120 minút. Duel nepriniesol ofenzívne preteky, ale napriek tomu mali obe mužstvá niekoľko sľubných šancí otvoriť skóre. Bližšie ku gólu boli hráči Kolumbie, ale Kobela neprekonali.
V úvode druhej série jedenástkového rozstrelu kolumbijský obranca Davinson Sanchez trafil brvno, od ktorého sa lopta odrazila na čiaru a Švajčiari viedli. V závere tretej série mohol obranca Manuel Akanji poistiť ich náskok, ale prestrelil bránu. Bol to pre neho už tretí neúspešný pokus v rozstrele za švajčiarsky tím po ME 2020 a 2024. „Moja strela bola katastrofálna, na poslednú chvíľu som zmenil rozhodnutie. Bola to moja posledná penalta,“ poznamenal Akanji.
Krátko po jeho neúspešnom pokuse Švajčiari získali výhodu späť po tom, čo Kobel zneškodnil strelu kolumbijského útočníka Cucha Hernandeza k pravej žrdi. Tento moment sa napokon ukázal ako rozhodujúci. Štvrtú sériu uzavrel presnou strelou Cedric Itten. Švajčiari v tej chvíli viedli v rozstrele (3:2) a hoci kolumbijský útočník Luis Diaz následne prekonal Kobela, po presnom pokuse Rubena Vargasa (4:3) vypukla švajčiarska radosť. „Ďakujem Bohu za tento moment. Ani som si nebol istý, či budem môcť hrať. Nejako sa to podarilo a teraz, keď sa obzriem späť, som vďačný a šťastný, že som mohol pomôcť mužstvu. Tím neuveriteľne tvrdo pracoval a bojoval viac ako 120 minút. Dnes sa tu nehralo ľahko. Je to jednoducho úžasný pocit,“ uviedol Vargas podľa fifa.com.
Kobel dostal podľa viacerých špecializovaných portálov najvyššiu známku za svoj výkon zo všetkých hráčov zápasu. Niektorí ho prirovnali k legendárnemu nemeckému brankárovi Oliverovi Kahnovi. „V mladom veku som bol v Nemecku, takže ma jeho škola trochu ovplyvnila,“ priznal Kobel, ktorého za výkon pochválil aj tréner Murat Yakin: „Greg sa zlepšuje od zápasu k zápasu. V dnešnom dueli predviedol dva alebo tri skvelé zákroky. Vedeli sme, že je to veľmi dobrý brankár, pokiaľ ide o penalty. Samozrejme, dnes sme mali aj trochu šťastia, ale to je súčasť futbalu. Na začiatku sme potrebovali skúsenosti a správnu mentalitu. V druhom polčase sme urobili striedanie, ktoré nám dalo ešte väčšiu kontrolu najmä v držaní lopty. Ako hra pokračovala, dokázali sme nasadiť aj hráčov, ktorých sme chceli na penaltový rozstrel,“ povedal Yakin pre SRF.
Švajčiarov čaká vo štvrťfinále úradujúci majster sveta Argentína. „Sú to obhajcovia titulu. Lepšie to už ani byť nemôže. Výzva je čoraz ťažšia, ale sme na ňu pripravení,“ povedal 30-ročný Akanji.
Hráči Kolumbie túžili po postupe do štvrťfinále proti veľkému juhoamerickému rivalovi Argentíne. „Je zrejmé, že nám niečo chýbalo, keďže sme nedokázali zvíťaziť. Všetci chceme s národným tímom dosiahnuť veľké výsledky, pretože vieme, že si to ľudia v našej krajine zaslúžia,“ povedal stredopoliar Jhon Arias. „Zaplatili sme za svoje chyby. Na tejto úrovni to tak chodí,“ konštatoval tréner Nestor Lorenzo. Dvadsaťosemročný útočník Luis Suarez sa v hodnotení zameral na pozitíva: „Myslím si, že tento tím bol predurčený na lepšie veci. Našťastie nás Boh, futbal a život doviedli až sem a ja sa chcem jednoducho poďakovať celej krajine a všetkým, ktorí zaplnili štadión,“ dodal Suarez.
Takmer 53-tisíc divákov na štadióne vo Vancouveri nevidelo ani jeden gól počas 120 minút. Duel nepriniesol ofenzívne preteky, ale napriek tomu mali obe mužstvá niekoľko sľubných šancí otvoriť skóre. Bližšie ku gólu boli hráči Kolumbie, ale Kobela neprekonali.
V úvode druhej série jedenástkového rozstrelu kolumbijský obranca Davinson Sanchez trafil brvno, od ktorého sa lopta odrazila na čiaru a Švajčiari viedli. V závere tretej série mohol obranca Manuel Akanji poistiť ich náskok, ale prestrelil bránu. Bol to pre neho už tretí neúspešný pokus v rozstrele za švajčiarsky tím po ME 2020 a 2024. „Moja strela bola katastrofálna, na poslednú chvíľu som zmenil rozhodnutie. Bola to moja posledná penalta,“ poznamenal Akanji.
Krátko po jeho neúspešnom pokuse Švajčiari získali výhodu späť po tom, čo Kobel zneškodnil strelu kolumbijského útočníka Cucha Hernandeza k pravej žrdi. Tento moment sa napokon ukázal ako rozhodujúci. Štvrtú sériu uzavrel presnou strelou Cedric Itten. Švajčiari v tej chvíli viedli v rozstrele (3:2) a hoci kolumbijský útočník Luis Diaz následne prekonal Kobela, po presnom pokuse Rubena Vargasa (4:3) vypukla švajčiarska radosť. „Ďakujem Bohu za tento moment. Ani som si nebol istý, či budem môcť hrať. Nejako sa to podarilo a teraz, keď sa obzriem späť, som vďačný a šťastný, že som mohol pomôcť mužstvu. Tím neuveriteľne tvrdo pracoval a bojoval viac ako 120 minút. Dnes sa tu nehralo ľahko. Je to jednoducho úžasný pocit,“ uviedol Vargas podľa fifa.com.
Kobel dostal podľa viacerých špecializovaných portálov najvyššiu známku za svoj výkon zo všetkých hráčov zápasu. Niektorí ho prirovnali k legendárnemu nemeckému brankárovi Oliverovi Kahnovi. „V mladom veku som bol v Nemecku, takže ma jeho škola trochu ovplyvnila,“ priznal Kobel, ktorého za výkon pochválil aj tréner Murat Yakin: „Greg sa zlepšuje od zápasu k zápasu. V dnešnom dueli predviedol dva alebo tri skvelé zákroky. Vedeli sme, že je to veľmi dobrý brankár, pokiaľ ide o penalty. Samozrejme, dnes sme mali aj trochu šťastia, ale to je súčasť futbalu. Na začiatku sme potrebovali skúsenosti a správnu mentalitu. V druhom polčase sme urobili striedanie, ktoré nám dalo ešte väčšiu kontrolu najmä v držaní lopty. Ako hra pokračovala, dokázali sme nasadiť aj hráčov, ktorých sme chceli na penaltový rozstrel,“ povedal Yakin pre SRF.
Švajčiarov čaká vo štvrťfinále úradujúci majster sveta Argentína. „Sú to obhajcovia titulu. Lepšie to už ani byť nemôže. Výzva je čoraz ťažšia, ale sme na ňu pripravení,“ povedal 30-ročný Akanji.
Hráči Kolumbie túžili po postupe do štvrťfinále proti veľkému juhoamerickému rivalovi Argentíne. „Je zrejmé, že nám niečo chýbalo, keďže sme nedokázali zvíťaziť. Všetci chceme s národným tímom dosiahnuť veľké výsledky, pretože vieme, že si to ľudia v našej krajine zaslúžia,“ povedal stredopoliar Jhon Arias. „Zaplatili sme za svoje chyby. Na tejto úrovni to tak chodí,“ konštatoval tréner Nestor Lorenzo. Dvadsaťosemročný útočník Luis Suarez sa v hodnotení zameral na pozitíva: „Myslím si, že tento tím bol predurčený na lepšie veci. Našťastie nás Boh, futbal a život doviedli až sem a ja sa chcem jednoducho poďakovať celej krajine a všetkým, ktorí zaplnili štadión,“ dodal Suarez.