Koblišek zostáva na čele Slovenskej asociácie motoristického športu

Nitra 21. apríla (TASR) - Dušan Koblišek zostáva naďalej na čele Slovenskej asociácie motoristického športu (SAMŠ). Na stredajšom riadnom Valnom zhromaždení ho delegáti zvolili za prezidenta SAMŠ na ďalšie štvorročné obdobie.



Vo vedení národnej asociácie to bude už jeho piate volebné obdobie. Počas nasledujúceho štvorročného mandátu si dáva za hlavný cieľ prácu s mládežou, prípravu štátnej reprezentácie na svetové hry motoristického športu FIA Games 2022 a zmenu externej komunikácie asociácie. Šesťdesiatjedenročný Koblišek zastáva v súčasnosti aj post prezidenta športovej komisie pre preteky automobilov do vrchu v Medzinárodnej automobilovej federácii (FIA).



Valné zhromaždenie SAMŠ potvrdilo do funkcií aj viceprezidentov Borisa Kočergina a Vladimíra Bánociho, informovala SAMŠ v tlačovej správe.