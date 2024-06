Koch podpísal ročnú zmluvu s klubom NHL z Utahu

Salt Lake City 21. júna (TASR) - Slovenský hokejista Patrik Koch podpísal ročný kontrakt s klubom NHL Utah HC. Dvojcestná zmluva má na profiligovej úrovni hodnotu 775.000 dolárov. Dvadsaťsedemročný obranca tak zostane v organizácii aj po jej presťahovaní z Arizony do Salt Lake City. Informovala o tom oficiálna webstránka klubu.



Kochovi vypršal po konci sezóny ročný kontrakt, ktorý podpísal vlani 5. júna ešte s Arizonou Coyotes. V jej drese zažil aj premiéru v NHL. Za "kojotov" odohral v minulej sezóne jeden zápas, v ktorom nebodoval. Slovenský obranca, ktorý nikdy nebol draftovaný, strávil väčšinu svojho prvého zámorského profesionálneho ročníka na farme Tucson Roadrunners. V 63 stretnutiach základnej časti AHL nazbieral 15 bodov za gól a 14 asistencií, ďalšie dva štarty si pripísal v play off. Teraz sa dohodol na pokračovaní spolupráce s organizáciou, ktorá sa sťahuje z arizonského Tempe do Salt Lake City. V nadchádzajúcej sezóne ponesie názov Utah Hockey Club, nové meno, logo a dresy plánuje vedenie klubu predstaviť až pred ročníkom 2025/2026.



Koch si minulú sezónu predĺžil na MS v Prahe a Ostrave, kde v ôsmich dueloch zaznamenal gól a tri asistencie. V Česku pôsobil aj pred odchodom do zámoria, tri sezóny obliekal dres Vítkovíc. Predtým hral aj za Brno či Košice.