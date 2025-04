Koch pred odvetou s Českom: Musíme plniť naše veci

Ostrava 25. apríla (TASR) - Slovenský hokejista Patrik Koch po mesiaci opäť nastúpil v stretnutí. Dvadsaťosemročný obranca HC Oceláři Třinec prekonal po tvrdom zákroku v štvrťfinále českej extraligy proti Sparte Praha otras mozgu. Vo štvrtok odohral za reprezentáciu prípravný duel v Ostrave - Porube, no Slováci prehrali s Českom 0:4.



„Cítil som sa dobre. Bol to duel po mesiaci, čiže som to cítil, ale čím bolo hlbšie do zápasu, tým to bolo lepšie,“ uviedol Koch. V stretnutí sa predstavil v druhej obrannej dvojici s Máriom Grmanom. K jeho výkonu sa vyjadril aj tréner Vladimír Országh: „Odohral duel a budeme s ním komunikovať. Ale myslím si, že ten zápas zvládol celkom fajn. Nie je úplne jednoduché nabehnúť po mesiaci na ľad. Hlavne proti takému mužstvu, ako sú Česi. Myslím si, že to bolo v poriadku, ale vždy môžeme robiť veci lepšie."



Okrem prvej časti bol duel v jasnej réžii domácich. Úradujúci majstri sveta dvojnásobne prestrieľali Slovákov (40:20) a skórovali v každej tretine. Presadili sa Michael Špaček, Daniel Voženílek a v presilových hrách Filip Chlapík s Matějom Stránským. „Možno to bolo v súbojoch, musíme ich vyhrávať viac a.Byť tam prví. My si to pozrieme, nejak to zhodnotíme v rýchlosti a verím, že v druhom stretnutí do toho vletíme,“ povedal Koch po štvrtom prehratom zápase v príprave.



Slovenskí hokejisti sa v piatok pokúsia vrátiť Čechom prehru. Z triumfu sa radovali pred troma rokmi, keď rovnako v príprave zvíťazili v Spišskej Novej Vsi 3:1. Proti ním však bude stáť opäť kvalitný tím. „Nepozeráme sa úplne na súpera. Hlavne sa chceme sústrediť na nás a musíme plniť tie naše veci na sto percent. S tým do toho pôjdeme aj do druhého duelu.“



Dvadsaťosemročný Koch má šancu predstaviť sa na treťom svetovom šampionáte za sebou a štvrtom celkovo. Túto sezónu odštartoval v nižšej zámorskej súťaži AHL v drese Tucson Roadrunners, za ktorý odohral desať stretnutí so ziskom dvoch asistencií. Následne sa vrátil do Európy a zakotvil v Třinci. Za "oceliarov" si pripísal tri body (1+2) v 27 dueloch základnej časti a jeden gól v deviatich súbojoch play off.











/vyslaný redaktor TASR Filip Lipták/