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Koch prispel gólom k triumfu Třinca
Libor Hudáček a Miloš Roman si v drese oceliarov pripísali na konto asistenciu.
Autor TASR
Praha 13. novembra (TASR) - Slovenský hokejový obranca Patrik Koch prispel v 18. kole českej extraligy gólom k víťazstvu Třinca nad Libercom 5:2. Libor Hudáček a Miloš Roman si v drese oceliarov pripísali na konto asistenciu. Hosťom nepomohol ani presný zásah Martina Faška-Rudáša.
česká extraliga - 18. kolo:
HC Oceláři Třinec – Bílí Tygři Liberec 5:2 (2:1, 2:0, 1:1)
Góly: 15. KOCH, 17. Voženílek, 21. Flynn (HUDÁČEK), 22. Kurovský, 54. Chlán (ROMAN) – 18. Najman, 50. FAŠKO-RUDÁŠ
HC Oceláři Třinec – Bílí Tygři Liberec 5:2 (2:1, 2:0, 1:1)
Góly: 15. KOCH, 17. Voženílek, 21. Flynn (HUDÁČEK), 22. Kurovský, 54. Chlán (ROMAN) – 18. Najman, 50. FAŠKO-RUDÁŠ