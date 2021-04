Automobilový pretekár Koči mal po návrate do JWRC zmiešané pocity

Košice 28. apríla (TASR) - Slovenský automobilový pretekár Martin Koči mal po návrate do juniorského šampionátu JWRC zmiešané pocity. Na podujatí v Chorvátsku obsadil po sľubnom priebehu 4. miesto, keďže doplatil na defekt. Do celkového hodnotenia si pripísal 15 bodov.



"Z podujatia mám zmiešané pocity. Na jednej strane som veľmi rád, že sa nám podarilo byť vo vedení väčšiu časť pretekov a aj vyhrávať skúšky, ale moja chyba, ktorá zapríčinila defekt a prepad na 4. miesto, ma veľmi mrzí," povedal pretekár tímu Styllex Motorsport. Koči sa spoločne s navigátorom Petrom Těšínským od 3. do 13. rýchlostnej skúšky držali na čele, no defekt ich posunul tesne za medailové pozície. Do juniorského šampionátu sa Koči vrátil po štyroch rokoch. V sezóne 2021 sa v ňom predstaví 8 posádok, pričom všetky budú pretekať na automobiloch Ford Fiesta Rally 4. "Som šťastný, že sme sa vrátili do MS v rely. Ďakujem za podporu môjmu tímu, rodine a výborná bola aj podpora slovenských fanúšikov, ktorú som veľmi cítil a to ma tiež veľmi motivovalo. Už sa tešíme na ďalšie podujatie v Portugalsku," povedal Martin Koči.