Kocian po debakli: Vyzliekli nás do hola. Pomohli im naše chyby

Bratislava 23. júna (TASR) - Reakcie na prehru slovenských futbalistov 0:5 so Španielskom na EURO 2020:



Ján Kocian, bývalý tréner SR (zdroj: RTVS): "Do zápasu sme išli s nejakou predstavou, videli sme ako sa Španieli predtým trápili, hoci hrali dobre. Snažili sme sa pozerať na pozitívne stránky našej hry v predchádzajúcich zápasoch s prianím, aby to dobre dopadlo. A potom sme skončili vyzlečení do hola Španielmi. Tí zmenili spôsob hry, boli aktívnejší a do toho prišli naše chyby, ktoré im pomohli. Výsledok vôbec nie je krutý, lebo Španieli dominovali vo všetkom a my sme sa prakticky nedostali k ničomu."

Dušan Galis, bývalý tréner SR: "Som sklamaný z nášho výkonu. Videl som predtým oba zápasy Španielov, v ktorých nepodali kvalitné výkony, myslel som, že môžeme uhrať remízu. Ale po dvadsiatich minútach bolo jasné, že to bude ťažké. Za výkon sme si nič ako prehrať nezaslúžili, nevystrelili sme ani raz na bránku. Som realista. Keď sa nezmení kvalita našej ligy, nebude ani o našich hráčov záujem. Naši hráči nehrávajú v základných zostavách vo svojich kluboch, potom nemôžeme očakávať v reprezentácii super výkony. Je to priama úmera. EURO nám ukázalo, kam sa vyvíja moderný futbal."