Kocian podpísal s ViOn-om zmluvu do roku 2023, môže ale zostať dlhšie

Zlaté Moravce 10. mája (TASR) - Slovenský futbalový klub FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble v utorok podpísal zmluvu s novým trénerom Jánom Kocianom až do 31. mája 2023. Jej súčasťou je aj ročná opcia, pri tíme teda môže zostať až do leta 2024.



Ako fortunaligista informoval na sociálnej sieti, do konca aktuálneho ročníka bude Kocianovým asistentom Jozef Novota, dlhoročný športový riaditeľ mládeže. Túto pozíciu si už raz tiež dočasne skúsil, keď vlani asistoval trénerovi Ľubošovi Benkovskému. V lete na tento post nastúpi nový asistent. V realizačnom tíme naďalej zostávajú fitnes tréner Milan Ivanka a tréner brankárov Martin Matlák.



ViOn minulý týždeň ukončil spoluprácu s Benkovským a hneď ho nahradil bývalým koučom slovenskej reprezentácie. Bývalého úspešného reprezentanta ČSSR čaká na začiatku náročná úloha, tím bude viesť v baráži o zotrvanie v najvyššej súťaži. Ešte predtým absolvuje záverečné dve ligové stretnutia proti Pohroniu a Liptovskému Mikulášu.



Kocian viedol národný tím od novembra 2006, keď vystriedal Dušana Galisa. Pri reprezentácií pôsobil aj v rokoch 1993-1995 ako asistent Jozefa Vengloša. Naposledy v roku 2018 trénoval Jemen, predtým pracoval ako asistent trénera v nemeckých kluboch 1. FC Kolín a Eintracht Frankfurt.