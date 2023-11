Kodaň má po remíze v Mníchove osud vo svojich rukách, Falk: Som hrdý

Mníchov 30. novembra (TASR) - Futbalisti FC Kodaň so slovenským obrancom Denisom Vavrom majú pred záverečným skupinovým kolom v Lige majstrov osud vo vlastných rukách. Vo štvrtkovom súboji na ihrisku už istého víťaza A-skupiny Bayernu Mníchov uhrali cennú bezgólovú remízu a ak 12. decembra na domácej pôde zdolajú Galatasaray Istanbul, postúpia druhýkrát v klubovej histórii do jarného osemfinále. Dánsky tím ako prvý obral dosiaľ stopercentný Bayern o body, pričom v závere dokonca siahal na víťazstvo. Tréner hostí Jacob Neestrup hovoril po zápase o historickom výkone FC Kodaň.



"Bol to veľmi, veľmi dobrý výkon z našej strany, skutočne solídny. Jeden z najlepších v histórii FC Kodaň v európskych klubových súťažiach," hrdo konštatoval kouč dánskeho šampióna. "Urobili sme presne to, čo sme mali, aby sme tu získali body. Snažili sme sa hrať našu hru a v prvom polčase nám to aj vychádzalo. V druhom sme mohli menej strácať loptu, viac ju podržať. Ak sa pozriete na naše oba zápasy s Bayernom, tak súper mal síce častejšie loptu na kopačkách, no boli to úplne vyrovnané duely z hľadiska počtu šancí. A s tým som veľmi spokojný. Iba málo tímov v Lige majstrov dokázalo vybojovať bod na pôde Bayernu," dodal Neestrup pre klubový web.



Vavro odohral za hostí celý zápas a so spoluhráčmi nedovolil presadiť sa najväčším ofenzívnym hviezdam Bayernu na čele s kanonierom Harrym Kaneom. Kodaň mala v závere dokonca možnosť strhnúť víťazstvo na svoju stranu, no brankár domácich Manuel Neuer zneškodnil dve šance Mohameda Elyounoussiho. Bayern nevyhral doma v skupinovej fáze LM prvýkrát od roku 2018. "Iba pár ľudí vie, čo treba urobiť, aby ste prišli do Mníchova a vydreli tu remízu. Som taký hrdý, je to jedno z najťažších miest na svete, kde sa dá získať bod," povedal podľa AP stredopoliar hostí Rasmus Falk.



Najhoršie chvíle zažíval dánsky majster v nadstavenom čase, keď rozhodkyňa Stephanie Frappartová nariadila v prospech Bayernu pokutový kop po ruke Petra Ankersena v šestnástke. No zasiahol VAR, ktorý ukázal kontakt lopty s ramenom, pričom lopta nemierila na bránku. Frappartová si prezrela situáciu na monitore a penaltu odvolala. Tento moment pripomenul kontroverznú situáciu v utorkovom šlágri F-skupiny, kde pri podobnom kontakte s loptou u obrancu Newcastlu Valentina Livramenta nariadil poľský rozhodca Szymon Marciniak po konzultácii s VAR pokutový kop v prospech domáceho Paríža St. Germain. Kylian Mbappe ho premenil a zachránil pre francúzskeho majstra bod. Útočník Bayernu Thomas Müller upozornil na nejednotnosť vo verdiktoch VAR. "Nie som priateľ tohto pravidla, no keď to porovnáte so včerajškom, je to čudné. Tí, čo určujú pravidlá, sa snažia, aby sa hranie rukou v šestnástke posudzovalo objektívne, no sami vidíte, čo sa deje," povedal pre DAZN. Tréner Bayernu Thomas Tuchel priznal, že očakával lepší výkon od svojich zverencov: "Čakal som, že budeme hrať uvoľnene, keďže sme už mali isté prvenstvo v skupine a nemali sme čo stratiť. Našej hre však chýbala plynulosť a málo sme riskovali. Vieme hrať lepšie, už sme to v minulosti veľakrát ukázali."



Kodaň má v tabuľke päť bodov, rovnako ako tretí Galatasaray, s ktorým v prvom vzájomnom zápase uhrala remízu. V záverečnom skupinovom dueli s tureckým tímom jej bude stačiť akékoľvek víťazstvo na zisk miestenky v osemfinále LM, prvom pre klub po trinástich rokoch. Štvrtému Manchestru United, ktorý zaostáva za touto dvojicou o bod, by v tom prípade nepomohol ani triumf v záverečnom stretnutí s Bayernom. "V skupine sme si počínali skvele a získavali body vo viacerých zápasoch. Odohrali sme päť vyrovnaných duelov, s výnimkou prvej štvrtiny v Istanbule a proti United môžeme byť spokojní. Teraz máme možnosť o všetkom rozhodnúť vo svoj prospech na Parken štadióne proti Galatasarayu," vyhlásil Neestrup.



V druhom dueli "áčka" remizoval Manchester Utd na pôde Galatasarayu 3:3, keď dvakrát neudržal dvojgólový náskok. Konanie duelu v Istanbule bolo ohrozené pre neustávajúci dážď, no UEFA mu napokon dala zelenú. United viedol po osemnástich minútach 2:0, neskôr i 3:1, no tak ako v predošlom zápase v Kodani vedenie neudržal. O vyrovnanie na 3:3 sa postaral v 71. minúte Kerem Aktürkoglu, úvodné dva góly domácich dal Hakim Ziyech. Anglický tím tak musí v záverečnom kole zdolať vedúci Bayern, ak si chce uchovať šancu na postup, ani to mu však nemusí stačiť. "Ako tím sa musíme z toho poučiť. Inkasujeme príliš veľa gólov, je to zbytočné a dá sa tomu predísť," poznamenal tréner "červených diablov" Erik ten Hag.