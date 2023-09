Vavrova Kodaň začne v Lige majstrov s Galatasarayom, šláger v Mníchove

1. kolo skupinovej fázy Ligy majstrov 2023/2024



STREDA 20. septembra /časy v SELČ/:



A-skupina:



18.45 Galatasaray Istanbul - FC Kodaň



21.00 Bayern Mníchov - Manchester United



B-skupina:



21.00 Arsenal Londýn - PSV Eindhoven



21.00 FC Sevilla - RC Lens



C-skupina:



18.45 Real Madrid - Union Berlín



21.00 SC Braga - SSC Neapol



D-skupina:



21.00 Benfica Lisabon - Red Bull Salzburg



21.00 Real Sociedad - Inter Miláno

Bratislava 19. septembra (TASR) - Futbalisti FC Kodaň začnú účinkovanie v A-skupine Ligy majstrov stredajším zápasom na ihrisku Galatasarayu Istanbul. V ich zostave pravdepodobne nebude chýbať slovenský obranca Denis Vavro, ktorý mal plnú minutáž v uplynulých dvoch zápasoch dánskej ligy a aj v dvojzápase play off LM, v ktorej gólom pomohol vyradiť poľský tím Raków Čenstochová. Šlágrom stredajšieho programu bude duel medzi domácim Bayernom Mníchov a Manchestrom United.V centre pozornosti bude útočník Bayernu Harry Kane, pre ktorého to bude prvá konfrontácia s tímom z Anglicka od letného príchodu do Mníchova. V novom pôsobisku strelil v štyroch ligových zápasoch štyri góly, no počas pôsobenia v Tottenhame mal proti Manchestru United skromnejšiu bilanciu, keď v 19 dueloch strelil 5 gólov. Tréner Bayernu Thomas Tuchel sa bude spoliehať na jeho súčasnú formu: "Prvá súťažná konfrontácia Bayernu a United od roku 2014 znamená aj spomienku na pamätné dramatické finále LM z roku 1999, v ktorom Manchester zvíťazil 2:1 po dvoch góloch v nadstavenom čase. Nemecký tím sa pokúsi predĺžiť úspešnú sériu, keď v uplynulých dvoch sezónach zvíťazil vo všetkých 12 zápasoch skupinovej fázy LM.Kodaň na ceste do skupinovej fázy prešla cez Breidablik, Spartu Praha a Čenstochowú. Podľa 35-ročného trénera Jacoba Neestrupa môže hrať jeho tím viac uvoľnene, keďže účasťou v skupine splnil jeden z cieľov.Galatasaray postupne zdolal Žalgiris, Ľubľanu a Molde. Útočník Dries Martens, ktorý začne svoju druhú sezónu v klube, verí, že tímu pomôže k úspešnému vstupu aj podpora fanúšikov:povedal pre uefa.com. Pre Galatasaray a Kodaň pôjde o prvú konfrontáciu po 10 rokoch, v základnej skupine sezóny 2013/2014 zvíťazil Galatasaray 3:1 a následne Kodaň 1:0.Tímy Arsenalu Londýn a PSV Eindhoven sa po roku znovu stretnú v základnej skupine LM. V októbri 2022 sa v prvom vzájomnom zápase zrodilo víťazstvo Arsenalu 1:0, druhý duel vyznel pre PSV výsledkom 2:0. Obaja aktéri si uvedomujú, že v silnej skupine, v ktorej sú aj Sevilla a Lens, bude dôležitý každý bod. "povedal tréner Arsenalu Mikel Arteta. Sevilla sa bude v úvodnom zápase B-skupiny proti RC Lens spoliehať aj na skúseného obrancu Sergia Ramosa. Po návrate do klubu, v ktorom pôsobil pred odchodom do Realu Madrid v roku 2005, absolvoval víťazný ligový zápas proti Las Palmas (1:0).poznamenal štvornásobný víťaz LM.Špeciálny debut v skupinovej fáze LM absolvuje nemecký Union Berlín, ktorý sa v zápase C-skupiny predstaví na ihrisku rekordného 14-násobného víťaza súťaže Realu Madrid. Španielsky tím je po piatich zápasoch s plným počtom bodov na prvom mieste La ligy. Proti Unionu, ktorý prehral v uplynulých dvoch ligových zápasoch, bude v pozícii favorita.poznamenal prezident klubu Dirk Zingler. Taliansky majster Neapol v kádri so Stanislavom Lobotkom odštartuje skupinovú fázu proti Brage, ktorej tréner Artur Jorge Verí, že jeho tím môže prekvapiť:" poznamenal Jorge na adresu Neapolu, ktorý sa stal sezóne 2022/2023 prvým talianskym tímom, ktorý strelil v skupinovej fáze LM 20 gólov.Zdolaný finalista LM z uplynulej sezóny Inter Miláno odštartuje pôsobenie v D-skupine na ihrisku Realu Sociedad. "" poznamenal tréner Simone Inzaghi. V rovnakom čase (od 21.00) sa začne aj druhý zápas D-skupiny, v ktorom Benfica Lisabon privíta RB Salzburg.