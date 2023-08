Kodro sa stal novým trénerom Bosny a Hercegoviny, nahradil Hadžibegiča

Sarajevo 3. augusta (TASR) - Meho Kodro sa stal novým trénerom futbalovej reprezentácie Bosny a Hercegoviny. Jeho úlohou je pomôcť tímu kvalifikovať sa na ME 2024. Na lavičke nahradil Faruka Hadžibegiča, ktorý v júni skončil po neuspokojivých výsledkoch.



Bosna a Hercegovina vstúpila do kvalifikácie ME víťazstvom 3:0 nad Islandom, následne však nestačila na Slovensko (0:2), Portugalsko (0:3) a Luxembursko (0:2). V J-skupine patrí Bosne 4. priečka so ziskom troch bodov. "Kodro má schopnosti a know-how na to, aby nás prvýkrát doviedol na európsky šampionát," povedal prezident bosnianskej federácie Vico Željkovič podľa agentúry AFP.



Od získania nezávislosti v roku 1992 sa Bosna kvalifikovala len na MS 2014 v Brazílii. "Je to pre mňa veľká príležitosť a som absolútne šťastný a hrdý, že som bol vymenovaný za trénera. Máme kvalitu a právo dúfať, že situáciu zvrátime. Stále je to reálne," povedal 56-ročný Kodro, ktorý Bosnu krátko trénoval v roku 2008. Vtedy však skončil, pretože odmietol viesť tím v prípravnom zápase s Iránom.



Kodro hral počas kariéry za niekoľko španielskych klubov, medzi nimi aj za Real Sociedad San Sebastian a Barcelonu. Odohral aj 13 zápasov za Bosnu a zaznamenal tri góly. Ako tréner pôsobil na lavičke Sarajeva, švajčiarskych klubov Servette Ženeva a Stade Lausanne Ouchy aj B tímu Realu Sociedad.