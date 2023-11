Koeman po postupe Holandska na ME 2024: Bol to veľký tlak

Amsterdam 19. novembra (TASR) - Holandskí futbalisti nebudú chýbať na ME 2024 v Nemecku. Definitívne o tom rozhodlo ich sobotňajšie víťazstvo 1:0 nad Írskom v Amsterdame. "Oranjes" obsadia v kvalifikačnej B-skupine 2. priečku za Francúzskom.



Holanďania odštartovali kvalifikáciu zle, v 1. kole prehrali vo Francúzsku 0:4. Vicemajstrom sveta podľahli aj v októbri na domácej pôde 1:2. Proti súperom z nižšieho výkonnostného koša si však pripísali vždy víťazstvo, kľúčový bol októbrový triumf 1:0 na pôde Grécka, hlavného konkurenta v boji o postup. "Zápas proti Írsku bol veľmi dôležitý, rovnako ako ten v Grécku. Na hráčoch a realizačnom tíme bol veľký tlak. Dokázali sme sa však s tým vyrovnať a urobili sme si svoju prácu. Je mi ľúto, že sme nedali viac gólov, v útoku sme nepredviedli najlepšie predstavenie, no bránili sme veľmi dobre až do konca duelu," zhodnotil stretnutie s Írskom tréner Holanďanov Ronald Koeman podľa uefa.com.



Európski šampióni z roku 1988 si uvedomujú, že momentálne nemajú generáciu, ktorá by mohla predvádzať tradičný "totálny" futbal a ničiť súpera účinnou ofenzívou. "Všetko je koniec-koncov o víťazstvách. Proti Írom aj v Grécku sme nastúpili na veľmi dôležité stretnutia. Nepredviedli sme naše najlepšie výkony, no zvíťazili sme a to sa počíta," skonštatoval útočník FC Liverpool Cody Gakpo.



Holanďania veria, že na šampionáte v Nemecku pôjdu výkonnostne nahor. "V tíme máme kvalitu na trávniku i lavičke. Máme viacerých zranených hráčov, predstavte si, keď budeme všetci zdraví. Je tu veľká nádej, že budúcnosť bude lepšia," vyjadril presvedčenie Gakpo.