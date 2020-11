Koeman sa postavil za Messiho a poprel jeho konflikt s Griezmannom

Barcelona 20. novembra (TASR) - Tréner futbalistov FC Barcelona Ronald Koeman sa zastal Lionela Messiho. Argentínsky útočník sa dostal do konfliktu s novinármi, keď ho nahnevala otázka o jeho vzťahoch s francúzskym spoluhráčom Antoineom Griezmannom. Podľa holandského kouča bola Messiho reakcia pochopiteľná vzhľadom na okolnosti.



Novinári zastihli Messiho na letisku po prílete z reprezentačného zrazu. "Musím sa postaviť na stranu Lea. Ak by som mal ja za sebou pätnásťhodinový let, na letisku ma prepadne húf novinárov a položí mi podobné otázky, bol by som veľmi nahnevaný, asi až nebezpečný a nenávidel by som ich," povedal Koeman podľa agentúry AP.



Záujem médií vyvolali tvrdenia Griezmannovho agenta Erica Olhatsa, ktorý nazval pomery v klube "Messiho režimom teroru". Argentínsku hviezdu obvinil z túžby všetko kontrolovať a odsúvania svojho klienta na druhú koľaj. "Podľa toho, čo som videl na tréningu, medzi nimi dvoma nie je žiadny problém. Musíme prejaviť ľuďom ako Messi viac rešpektu," uviedol Koeman.