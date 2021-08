Koeman verí, že Barcelona si poradí aj bez Messiho

Barcelona 14. augusta (TASR) - Odchod argentínskeho futbalistu Lionela Messiho bol bolestivý, ale Barcelona sa musí naučiť fungovať bez neho. Myslí si to tréner "blaugranas" Ronald Koeman, ktorý verí v úspech aj v novej ére.



Messi po 21 rokoch opustil Barcelonu a podpísal zmluvu s Parížom St. Germain. Koeman na tlačovej konferencii pred novou sezónou pripustil, že bude chýbať, ale hlavne sa sústredí na budúcnosť: "Bol veľmi dôležitý, ale FC Barcelona nesmie žiť v minulosti. Som veľmi spokojný s tímom, ktorý máme. Ak sa vrátia zranení hráči, môžeme dosiahnuť veľké veci."



Do Barcelony prišli pred touto sezónou krídelník Memphis Depay či útočník Sergio Agüero. Ten si však zranil členok a bude viac ako dva mesiace mimo hry. Koeman priznal, že by rád privítal ešte nejaké posily, ale uvedomuje si ekonomické možnosti klubu. "Viem, aká je situácia. Máme trochu nedostatok zakončovateľov, musím sa o tom porozprávať s vedením, či je možné niekoho kúpiť. Potom sa uvidí," povedal holandský tréner podľa agentúry AFP. Barcelona vstúpil do novej sezóny La Ligy v nedeľu od 20.00 h proti San Sebastianu.