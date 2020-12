Koemana podráždili vyjadrenia dočasného prezidenta Barcelony

Barcelona 4. decembra (TASR) - Trénera futbalistov FC Barcelona Ronald Koeman podráždili vyjadenia dočasného prezidenta klubu Carlesa Tusquetsa. Ten vo štvrtok informoval o finančných problémoch Kataláncov, ktoré by mohol pomôcť vyriešiť letný predaj Lionela Messiho do iného klubu.



"Komentáre zvonka ma nezaujímajú, ale tie zvnútra klubu nám nepomáhajú dosiahnuť pokoj na našu prácu, ktorou je vyhrávať zápasy," reagoval rozladený Koeman. "Vyjadrenia prezidenta považujem za jeho osobný názor a ja rešpektujem každý názor, ale Leo hrá túto sezónu za Barcu a iba on rozhodne o svojej budúcnosti. Dúfam, že ju spája s nami. Nepoznám viac detailov o číslach, to nie je moja úloha. Moja práca je pripraviť tím, hrať dobre a vyhrávať."



Tusquets vo štvrtok vyjadril presvedčenie, že klub mal Lionela Messiho v lete predať. Argentínčan bol na odchode, ale napokon po konzultáciách s funkcionármi na Camp Nou ostal. Na konci sezóny bude môcť klub opustiť zadarmo. "Z ekonomického hľadiska by som Messiho v lete predal. Bola to dobrá šanca," uviedol prezident pre katalánske rádio Rac1. Odmietol aj špekulácie, že Barcelona chce z Paríža St. Germain získať späť Neymara. Brazílčan v tomto týždni naznačil túžbu hrať v budúcej sezóne znova po boku Messiho, čo ešte podporilo špekulácie o možnom odchode Messiho do PSG. Informovala agentúra AFP.