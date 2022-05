Kohfeldta by mal na lavičke Wolfsburgu nahradiť Kovač

Wolfsburg 19. mája (TASR) - Nemecký futbalový klub VfL Wolfsburg sa údajne dohodol na spolupráci s trénerom Nikom Kovačom. Na lavičke bundesligistu by nahradil Floriana Kohfeldta, ktorého vedenie klubu prepustilo v nedeľu v reakcii na nevýrazne výsledky tímu v uplynulom ročníku.



Kovač pôsobil naposledy v AS Monaco, do ktorého prestúpil z Bayernu Mníchov. Ten ho angažoval po prehre vo finále Nemeckého pohára 2018 s jeho vtedajším tímom Eintrachtom Frankfurt (1:3). S Wolfsburgom má riešiť už len detaily zmluvy. Informácie priniesla DPA.