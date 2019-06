Kohútov hetrik, Radosová prerušila kraľovanie Pencovej

Dlhoročný kapitán národného tímu v hlasovaní zdolal spoluhráčov z národného tímu Mateja Patáka a Petra Michaloviča.

Nitra 2. júna (TASR) - Volejbalistkou roka sa smečiarka Nikola Radosová stala po prvý raz v kariére. Na tróne tak vystriedala kapitánku reprezentácie Jaroslavu Pencovú, ktorá zvíťazila v predchádzajúcich piatich ročníkoch ankety. Blokár Emanuel Kohút už tento pocit veľmi dobre pozná, doma už má štyri ocenenia.



Pencová teraz v tesnom súboji prepustila prvú pozíciu Radosovej, ktorá tiež patrí k líderkám národného tímu. Na treťom mieste skončila blokárka Nina Herelová. Stoosemdesiatšesť centimetrov vysoká volejbalistka nemeckých Drážďan v roku 2018 pôsobila aj v rumunskom CSM Bukurešť. Do Bundesligy sa presunula po zisku rumunského double, s klubom triumfovala v lige aj pohári. S Drážďanmi sa predstavila vo finále Nemeckého superpohára. V reprezentácii sa zaskvela výbornými výkonmi v Zlatej európskej lige, keď v šiestich zápasoch skupiny získala 108 bodov a bola druhou najproduktívnejšou hráčkou celej základnej časti. "Som veľmi vďačná za toto ocenenie. Minulý rok bol pre mňa jeden z najlepších. V Rumunsku sme sa dvoma zlatými medailami postarali o najúspešnejšiu sezónu v klubovej histórii a dobré obdobie som mala aj v reprezentácii, čo zrejme tiež zavážilo. Ocenenie je pre mňa predovšetkým motiváciou do budúcnosti, tvrdou prácou sa chcem naďalej zlepšovať," povedala 27-ročná Radosová, ktorá v bundesligovom klube Drážďan bude pôsobiť aj v novej sezóne po domácich majstrovstvách Európy.



Blokár Emanuel Kohút ako hrajúca legenda slovenského volejbalu triumfoval v ankete po tretí raz za sebou a celkovo štvrtýkrát, čím sa v historickom meradle odpútal od Andreja Kravárika a Michala Masného. Obaja majú po tri prvenstvá. Dlhoročný kapitán národného tímu v hlasovaní zdolal spoluhráčov z národného tímu Mateja Patáka a Petra Michaloviča. "Ocenenia nikdy neomrzia, aj keď sa budem opakovať, že v rámci motivácie by to už mohli dostať mladší hráči a vo volejbale ako kolektívnom športe by si to zaslúžilo určite celé družstvo," povedal Kohút.



Tridsaťšesťročný Bratislavčan ako kapitán priviedol reprezentáciu k postupu na tohtoročný európsky šampionát, následne oznámil uzavretie bohatej a úspešnej reprezentačnej kapitoly. Dvojnásobný šampión Európskej ligy (2008, 2011) v minulosti štartoval na piatich majstrovstvách Európy (2009, 2011, 2013, 2015, 2017). "Myslím si, že rok bol vcelku úspešný. Trochu mrzí, že sme neukázali viac v Zlatej európskej lige, ale podarilo sa nám postúpiť na majstrovstvá Európy, čo je najdôležitejšie - ukázať sa opäť v európskej špičke," podotkol Kohút, ktorý od leta 2017 háji farby Katovíc v kvalitnej poľskej PlusLige. "V Katoviciach sme hrali pekný volejbal, škoda zranení niektorých hráčov v závere sezóny, mohli sme sa dostať ešte vyššie," poznamenal skúsený blokár.



Viac triumfov v ankete má na konte už len šesťnásobný Volejbalista roka Richard Nemec. "Na Riša si už netrúfam, keďže som tento rok uzavrel kariéru v národnom mužstve, ale som rád, že som sa mohol dostať do takejto spoločnosti," uzavrel Kohút.