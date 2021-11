Koivu bude prvý hráč, ktorého dres vyradí klub Minnesota Wild

St. Paul 30. novembra (TASR) - Bývalý fínsky hokejový útočník Mikko Koivu sa stane prvým hráčom, ktorého dres vyradí klub Minnesota Wild. Dres s číslom 9 slávnostne vyvesia 13. marca 2022 pred zápasom s Nashvillom. Klub o tom informoval na oficiálnej stránke.



Wild draftovali Koiva v roku 2001 z celkového 6. miesta a v klube odohral 15 sezón. V 11 z nich, v rokoch 2009-2020 pôsobil ako kapitán tímu. Stal sa legendou klubu, ktorý do NHL vstúpil v sezóne 2000/2001. Koivu bol prvý hráč, ktorý v drese Wild nastúpil do 1000 zápasov v základnej časti a je klubový líder v počte bodov (709), asistencií (504) a zápasov v základnej časti (1028). V počte gólov (205) je druhý za Mariánom Gáboríkom (219). V roku 2009 sa stal prvým dlhodobým kapitánom Wild, keďže klub dovtedy pravidelne striedal túto funkciu. S výnimkou 7 zápasov, ktoré v úvode sezóny 2020/2021 odohral za Columbus Blue Jackets, odohral za Wild celú zámorskú kariéru. Koivu je klubový rekordér aj v počte zápasov (59) a bodov (28) v play off.



"Minnesota je pre mňa druhý domov a spôsob, akým sa ku mne fanúšikovia aj klub správali bol fantastický. Často myslím na to, koľko som dostal vďaka hokeju a ďakujem všetkým, ktorí sa na tom podieľali. Niekoľko týždňov po kariére som si začal uvedomovať, aké to bolo výnimočné," poznamenal 38-ročný Koivu pre stránku Wild. Kariéru definitívne ukončil 9. februára 2021. Jeho dres s č. 9 bude druhý pod stropom Xcel Energy Centra. Prvým sa stal 11. októbra 2000 dres s číslom 1, ktorý klub vyvesil na počesť svojich fanúšikov.