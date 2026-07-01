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Koke predĺžil o rok kontrakt s Atleticom Madrid

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Tridsaťštyriročný spoluhráč slovenského reprezentačného obrancu Dávida Hancka je ikonou Atletica.

Autor TASR
Madrid 1. júla (TASR) - Španielsky futbalový stredopoliar Koke predĺžil o rok kontrakt s Atleticom Madrid. Kapitán "Los Colchoneros" tak bude pôsobiť v klube minimálne do 30. júna 2027. Informoval o tom španielsky denník Marca.

Tridsaťštyriročný spoluhráč slovenského reprezentačného obrancu Dávida Hancka je ikonou Atletica. V drese tímu zo španielskej metropoly debutoval 19. septembra 2009. Za Atletico celkovo odohral rekordných 740 súťažných zápasov, v ktorých vsietil 50 gólov a pridal 122 asistencií. Dvakrát sa tešil zo zisku titulu španielskeho majstra i z triumfu v Európskej lige UEFA.
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