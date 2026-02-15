< sekcia Šport
Koková získala zlato na 500 m, Leerdamová skočila druhá
Bronz si rovnako ako na kilometri vybojovala Japonka Miho Takagiová (+0,78).
Autor TASR,aktualizované
Miláno 15. februára (TASR) - Holandská rýchlokorčuliarka Femke Koková získala na ZOH 2026 zlatú medailu v pretekoch na 500 m. V nedeľňajšej súťaži triumfovala v novom olympijskom rekorde 36,49 sekundy pred krajankou Juttou Leerdamovou, ktorá zaostala o 66 stotín. Holandské reprezentantky si prehodili pozície, keďže Leerdamová zdolala Kokovú v pretekoch na 1000 m. Bronz si rovnako ako na kilometri vybojovala Japonka Miho Takagiová (+0,78).
Koková potvrdila rolu hlavnej ašpirantky na zlato. V novembri pokorila v Salt Lake City svetový rekord časom 36,09 a konkurencii nedala šancu ani na olympijskom ľade v Miláne. Stala sa prvou Holanďankou, ktorá pod piatimi kruhmi ovládla disciplínu na 500 m. Navyše holandskú dominanciu v pretekoch potvrdila druhým miestom Leerdamová.
Takagiová sa ujala priebežného vedenia po štvrtej jazde. Následne sa v dvanástej dvojici postavila na ľad Leerdamová a dostala Kokovú pod tlak. Nová olympijská šampiónka však v záverečnej jazde výborne vyštartovala a už na prvej stovke mala k dobru štyri desatiny sekundy. V priamom súboji proti nej stála obhajkyňa zlata z Pekingu Američanka Erin Jacksonová, ktorá zaostala o 83 stotín a obsadila 5. miesto.
ZOH 2026 - rýchlokorčuľovanie
ženy - 500 m:
1. Femke Koková 36,49 sekundy - olympijský rekord,
2. Jutta Leerdamová (obe Hol.) +0,66,
3. Miho Takagiová (Jap.) +0,78,
4. Serena Pergherová (Tal.) +0,81,
5. Erin Jacksonová (USA) +0,83,
6. Kaja Ziomeková-Nogalová (Poľ.) +0,90,
7. Beatrice Lamarcheová (Kan.) +1,04,
8. Sophie Warmuthová (Nem.) +1,26,
9. Rio Jamadová (Jap.),
10. I Na-Hjun (Kór. rep.) +1,37
