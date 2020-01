Kolarov predĺžil zmluvu s AS Rím do roku 2021

Rím 7. januára (TASR) - Srbský futbalový obranca Aleksandar Kolarov predĺžil zmluvu s AS Rím do júna 2021. Informáciu zverejnil v utorok účastník talianskej Serie A.



Tridsaťštyriročný hráč prišiel do hlavného mesta Talianska z Manchestru City v roku 2017 a v 85 zápasoch strelil 15 gólov. "Chcem sa klubu poďakovať, táto nová dohoda pre mňa znamená veľa. Vnímam ju ako nový štartovací bod. Naďalej sa mienim zlepšovať a chcem prispieť k rastu klubu," vyhlásil kapitán srbskej reprezentácie.