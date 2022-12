Kolektív roka SR za rok 2022 s jasným náskokom, Hrivík: Hokej sa pohol

Bratislava 20. decembra (TASR) - O víťaznom kolektíve v ankete Športovec roka 2022 nebolo pochýb. Kategóriu ovládli podľa očakávania hokejoví reprezentanti Slovenska. Zavážila nielen ich historická olympijská bronzová medaila, vôbec prvá pre Slovensko v kolektívnom športe, ale aj hra a výkony na svetovom šampionáte vo Fínsku, kde vypadli po boji s domácimi vo štvrťfinále. Hlas im dalo 113 zo 115 novinárov, 111 ich zaradilo na prvú priečku. O takmer 200 bodov menej získal druhý kolektív - futbalisti Slovana Bratislava.



Cenu na piatkovom galavečere prevzali prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja Miroslav Šatan, tréner Craig Ramsay a Marek Hrivík. "Je príjemné znova si tieto úspechy pripomenúť," povedal kapitán olympijského tímu.



Na hrách v Pekingu nemohli štartovať hráči z NHL, to však podľa Hrivíka nijako neznižuje úspech Slovákov: "Každá krajina poslala to najlepšie, čo mala. Bol to vyrovnaný turnaj, nikto nebol vo výhode a v nevýhode. Keby to bol ´béčkový´ turnaj, asi by nebol Juraj Slafkovský draftová jednotka. Zlatá medaila z MS v roku 2002 bol tiež veľký úspech, ale minimálne sme ho vyrovnali. Teraz máme dobrú generáciu mladých hráčov a verím, že nás čaká dobré obdobie," uviedol Hrivík.



Slafkovský skončil v ankete medzi jednotlivcami na druhom mieste za víťazkou Petrou Vlhovou, Hrivík na jeho adresu povedal: "Juraj mal neskutočnú sezónu, výrazne nám pomohol na ZOH k tomu, čo sme dosiahli. Držím mu veľmi palce."



Okrem úspechu na ZOH potešili slovenskí hokejisti aj účasťou vo štvrťfinále na MS, do vyraďovačky prenikli po druhý raz za sebou. "Je to naša latka a teraz musíme nájsť cestu, ako sa dostať ďalej do semifinále. Ale mám pocit, že sa náš hokej pohol. Hráči sa posúvajú, do NHL prichádzajú noví a verím, že bude lepšie," povedal Hrivík.



Tridsaťjedenročný center by mal na májovom šampionáte v Rige a v Tampere opäť patriť medzi opory reprezentácie. Vo švédskom Leksande odohral v prebiehajúcej sezóne 15 zápasov a nazbieral dvanásť bodov (1+11), keďže ho limitujú zranenia: "Sezóna je rozháraná, ja som začal neskôr pre daňové povinnosti, chýba mi trochu viac tréningu a brzdia ma zranenia. Ale verím, že to už bude lepšie."