Kolenič sa vrátil do HKM Zvolen, Marcinek predĺžil zmluvu

Zvolen 19. mája (TASR) - Slovenský hokejový útočník Jakub Kolenič sa po jednej sezóne vo švédskom klube Växjö Lakers vrátil do HKM Zvolen. Extraligový klub zároveň na oficiálnej stránke informoval aj o pokračovaní spolupráce s útočníkom Patrikom Marcinekom.



Pre Koleniča išlo o druhú kariérnu zastávku vo Švédsku. V sezóne 2021/2022 nastúpil v drese juniorského tímu Växjö Lakers do 51 zápasov, v ktorých si do štatistík pripísal 5 gólov, 24 asistencií, 47 trestných minút a 7 plusových bodov.



Pre 23-ročného Marcineka pôjde už o siedmu sezónu vo zvolenskom drese. V ročníku 2021/2022 si vytvoril osobné maximum ziskom 20 kanadských bodov za 5 gólov a 15 asistencií.