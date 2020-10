Stredopoliar Peter Kolesár: Som rád, že budem pôsobiť v Spartaku

Trnava 2. októbra (TASR) - Stredopoliar Peter Kolesár sa stal novou posilou fortunaligového futbalového klubu FC Spartak Trnava. Odchovanec Trebišova pôsobil od roku 2017 v Michalovciach, kde si pripísal aj 65 ligových štartov a deväť gólov.



"Som rád, že sme na nakoniec dohodli s Trnavou a budem pôsobiť v Spartaku. Verím, že pomôžem mužstvu k dobrej hre, bodom a víťazstvám. Chcem napredovať a dúfam, že to bude odrazový mostík k ďalšej kariére," uviedol 22-ročný Kolesár pre klubový web Spartaka. "Z Michaloviec sa mi odchádzalo ťažko, lebo som sa tam cítil dobre, ale postupom času som na sebe cítil, že potrebujem zmenu, nájsť novú motiváciu a urobiť krok vpred. Ozval sa mi Spartak, neváhal som ani sekundu. Trnava bola moja priorita."



V Spartaku počas tohto prestupového obdobia zosilnela východniarska enkláva a Kolesár pribudol k Pačindovi, Bukatovi a Gričovi. "Keď som sem prišiel, tak v kabíne som poznal len Kuba Griča, s ktorým som hrával ešte minulú sezónu v Michalovciach. Ostatných chalanov však poznám z ligy, myslím, že Trnava má dobré mužstvo a individuality na to, aby sme hrali na popredných priečkach. Nečakám, že bude ľahké sa prebojovať do základnej zostavy, ale prišiel som sem preto, aby som o to zabojoval a čo najskôr sa dostal do zápasov. Verím si, že to zvládnem a budeme úspešní ako tím," poznamenal Kolesár.



Jeho výhodou je, že je použiteľný na viacero postov v stredovej formácii. "Môj najobľúbenejší post je stredný ofenzívny záložník. V klube aj v reprezentácii som hrával aj na kraji, vľavo či vpravo, takže hrám všade, kde ma tréner postaví a snažím sa tam odviesť stopercentnú prácu, aby som pomohol mužstvu."