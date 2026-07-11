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Kolín posilnil defenzívu o reprezentanta Ghany Mensaha

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Mensah podpísal s Kolínom dvojročnú zmluvu.

Autor TASR
Berlín 11. júla (TASR) - Nemecký futbalový klub 1. FC Kolín posilnil svoje defenzívne rady o 27-ročného reprezentanta Ghany Gideona Mensaha. K účastníkovi Bundesligy prichádza zadarmo po konci kontraktu vo francúzskom Auxerre.

Mensah podpísal s Kolínom dvojročnú zmluvu. Na prebiehajúcich majstrovstvách sveta v USA, Kanade a Mexiku zasiahol do všetkých štyroch duelov. „Športová perspektíva klubu zohrala veľkú rolu pri mojom rozhodovaní. Počul som pekné veci o meste a o neuveriteľnej podpore fanúšikov Kolína. Už sa toho neviem dočkať,“ cituje agentúra DPA novú posilu bundesligistu.

Pre Kolín to je už piata posila v letnom období. Klub sa snaží vystužiť káder, aby sa vyhol záchranárskym prácam v nemeckej najvyššej súťaži. V predchádzajúcom ročníku sa totiž umiestnil na 14. pozícii, len tri body nad pásmom potenciálneho zostupu.
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