Kolín si chce nechať Utha, Schalke ho pustí len za vysoké odstupné

Düsseldorf 2. mája (TASR) - Nemecký futbalový útočník Mark Uth by sa mal po sezóne vrátiť z hosťovania z Kolína nad Rýnom do svojho materského klubu FC Schalke 04. Tím z Gelsenkirchenu by ho Kolínu pustil, iba ak by bundesligový konkurent zaplatil vysoké odstupné za riadny prestup hráča.



"Sme šťastní z toho, aké výborné výkony predvádzal Mark Uth počas pôsobenia v Kolíne. Podľa toho, ako sa veci majú, očakávam, že v ďalšej sezone bude na sebe nosiť modrý dres," povedal športový riaditeľ Schalke Jochen Schneider pre Bild.



Dvadsaťsedemročný Uth odohral pred prerušením sezóny za "capkov" sedem zápasov, v ktorých strelil štyri góly a na ďalšie štyri prihral. Podľa agentúry DPA má vedenie Kolína eminentný záujem o predĺženie hráčovho hosťovania, respektíve ho chce získať na trvalý prestup.